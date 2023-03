Schalke: Einige Ausfälle im Derby – Entwarnung bei Sepp van den Berg

Gelsenkirchen. Die Personalsorgen von Schalke 04 werden vor dem Revierderby nicht weniger. Zumindest bei Sepp van den Berg gibt es gute Nachrichten.

Vor dem Revierderby gegen Borussia Dortmund an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) plagen Schalke 04 weiterhin Verletzungssorgen. „Es wird niemand zurückkommen“, sagt Trainer Thomas Reis. „Die Spieler, die letzte Woche nicht zur Verfügung standen, sind auch weiterhin nicht dabei.“

Heißt konkret: Neben den Langzeitverletzten Justin Heekeren (22, Kreuzbandriss) und Sebastian Polter (31, Kreuzbandriss) fehlen den Schalkern auch Thomas Ouwejan (26, Adduktorenverletzung), Jere Uronen (28, Adduktorenverletzung), Dominick Drexler (32, muskuläre Beschwerden), Tim Skarke (26, Fußprobleme) und Soichiro Kozuki (22, Knöchelverletzung).

Ärgerlich ist aus Sicht der Schalker, dass Linksverteidiger Uronen und Flügelstürmer Skarke länger ausfallen als ursprünglich befürchtet. „Bei Uronen ist es schwer, eine genaue Prognose zu stellen, da es eine muskuläre Sache ist“, erklärt Reis. Aktuell kann der Winter-Neuzugang aber nicht trainieren. Wann er wieder spielen kann, ist unklar.

Schalke: „nichts Gravierendes“ bei Sepp van den Berg

Etwas näher dran an der Mannschaft ist Soichiro Kozuki. „Er ist gefühlt kurz davor, aber es gibt immer wieder kleine Rückschläge“, sagt Reis. Für das Derby beim BVB reicht es beim schnellen Japaner allerdings noch nicht.

Gute Nachrichten gibt es allerdings von Sepp van den Berg. Mit einer Fußverletzung musste der 21 Jahre alte Innenverteidiger das Training am Dienstag abbrechen, doch laut Trainer Reis habe sich der Niederländer „nur ein bisschen vertreten“. Die Verletzung von van den Berg sei demnach „nichts Gravierendes“.

Schon bald könnte die Leihgabe des FC Liverpool in der Bundesliga wieder auf dem Feld zu sehen sein. Wegen einer Knöchelverletzung fehlte er zuletzt fünf Monate. Erst am vergangenen Samstag beim 2:2 beim 1. FC Düren feierte er in der Schalker U23 sein Pflichtspiel-Comeback.

