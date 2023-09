Schalke-Duo spielt für DFB-Auswahl – und einer trifft weiter

Gelsenkirchen / Hennef. Zwei Spieler der Schalker U17 sind im Vier-Nationen-Turnier für den DFB-dabei. Taycan Etcibasi hat im ersten Spiel seine Qualitäten gezeigt.

Die deutsche U17-Nationalmannschaft um Michael Prus unterzieht sich gerade einem Härtetest, bevor es im Oktober in die erste Qualifikationsrunde zur Europameisterschaft geht. In Bonn und Hennef ist die deutsche U17-Auswahl Gastgeber des Vier-Nationen-Turniers. Im Aufgebot von Cheftrainer Michael Prus stehen auch zwei Spieler aus der Schalker Knappenschmiede.

FC Schalke 04: Taycan Etcibasi und Kayhan Sayman in der deutschen U17-Auswahl

Taycan Etcibasi und Kayhan Sayman, die beide in der B-Jugend-Bundesliga für den FC Schalke 04 um Trainer Thomas Bertels spielen. Zum Auftakt des Turniers schlugen die deutschen U17-Spieler Israel mit 3:2, am Samstag unterlag das Team der U17 aus Dänemark mit 0:2 (0:0).

Im Spiel gegen Israel setzte Taycan Etcibasi, der in der Startelf auflief, mit seinen ersten beiden U17-Toren gleich Ausrufezeichen – es waren nicht seine ersten in dieser Saison, und auch nicht seine ersten im Trikot der deutschen U-Nationalmannschaften.

Etcibasi traf viermal im Bundesliga-Spiel gegen Duisburg

Denn zuletzt hatte Etcibasi beim 5:0-Erfolg der Schalker U17 in der B-Jugend-Bundesliga vier Treffer beigesteuert, führt gemeinsam mit Diego Ngambia Dzonga von Borussia Dortmund die Torjägerliste an. Beide haben bisher siebenmal getroffen. In bisher zwölf Länderspielen war Etcibasi bisher sechsmal als Torschütze erfolgreich.

Der schnelle Offensivspieler – Etcibasi war 2018 von Borussia Dortmund nach Schalke gewechselt – kann als Mittelstürmer, aber auch auf den Flügeln spielen.

„Wir werden versuchen, eine andere Grundformation und andere Spieler aufs Feld zu bringen. Mit dem Abstand von nur zwei Tagen aufs Israel-Spiel ist es wichtig, frische Jungs ins Rennen zu bringen“, sagte U17-Trainer Michael Prus vor dem Dänemark-Spiel – dafür stand Abwehrspieler Kayhan Sayman (bisher drei Tore in der B-Jugend-Bundesliga) am Samstag von Beginn an auf dem Platz.

Trainer Michael Prus wechselte im Vergleich zum Israel-Spiel die komplette Startelf aus, sein Team musste sich spielstarken Dänen durch zwei Treffer von Jonathan Molem (50.) und Rasmus Düring (54.) geschlagen geben.

Zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers, das in Bonn und Hennef ausgetragen wird, spielt die deutsche U17 am Dienstag, 12. September, gegen Italien. In der ersten Runde der EM-Qualifikation spielt die Prus-Auswahl im Oktober gegen Gastgeber Liechtenstein, Finnland und die Ukraine.

