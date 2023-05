Schalke: Doch kein freier Vorverkauf für Mainz-Auswärtsspiel

Tausende Schalke-Fans unterstützen ihre Mannschaft in Sinsheim.

Gelsenkirchen. Schlechte Nachrichten für viele Schalke-Fans: Anders als angekündigt wird es keinen freien Ticketverkauf für das Gastspiel bei Mainz 05 geben.

Vier Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison hofft der FC Schalke 04 weiter auf den Klassenerhalt. Nach dem dramatischen 2:1-Sieg gegen Werder Bremen am Wochenende war die Euphorie in der Arena riesig. Die Fans feierten die Mannschaft minutenlang, einige Profis waren zu Tränen gerührt.

Viele S04-Anhänger würden die Mannschaft wohl auch gerne im kommenden Auswärtsspiel bei Mainz 05 unterstützen. Doch am Dienstag gab es schlechte Nachrichten für die Schalker, die keine Karte für den Gästebereich erworben haben: Es wird keinen freien Vorverkauf für die Partie geben, das teilten die Mainzer mit.

Tickets gegen Schalke gehen nur an Mainzer

Demnach seien nahezu alle der 33.305 Eintrittskarten an Mitglieder, Dauerkarteninhaber und Bestandskunden verkauft worden. Diesen Gruppen bleibt es auch vorbehalten, die wenigen Hundert noch verfügbaren Tickets zu erwerben.

Das klang vor gut einer Woche noch anders, nachdem Gerüchte aufgekommen waren, dass es keinen freien Vorverkauf geben soll. "Es wird einen freien Kartenvorverkauf geben, diesen werden wir voraussichtlich Anfang kommender Woche kommunizieren", hieß es aus der Geschäftsstelle des FSV.

Schalke: Tausende Fans in Sinsheim und Sandhausen

Nun müssen sich die Schalker aber doch mit der Unterstützung aus dem Gästeblock begnügen, der laut übereinstimmenden Informationen im Internet eine Kapazität von gut 3300 Plätzen bietet.

In der Vergangenheit wurden die Königsblauen schon mehrfach von einer überdurchschnittlichen großen Zahl von Fans zu Auswärtsspielen begleitet. Rund 10.000 Fans reisten in der Endphase der Vorsaison mit zum Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (2:1). Und am Ostersonntag dieses Jahres sahen knapp 15.000 S04-Anhänger die 0:2-Niederlage bei der TSG Hoffenheim.

