Schalke: Dieses ungleiche Paar zeigt Wagners Plan

Auf den ersten Blick sind Michael Gregoritsch und Benito Raman ein ganz ungleiches Paar. Der eine groß (1,93 Meter), der andere klein (1,72 Meter), der eine Österreicher, der andere Belgier. Dass sie sich auf Schalke gesucht und gefunden haben, verdeutlichte nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend auch jene Szene vor der Tür zur Kabine der Spieler. „Da steht er ja”, stellte Michael Gregoritsch beim Anblick seines Sturmkollegen erfreut fest und rief herüber: „Danke nochmal.” Benito Raman lachte verschmitzt und antwortete: „Bitte!”

Es ging natürlich um das Tor zum 2:0 der Schalker gegen Mönchengladbach, erzielt durch Gregoritsch, vorbereitet durch Raman. „Der Ball war super quergelegt von Benito”, erzählte der Österreicher mit dem Spitznamen „Gregerl”: „Ich habe gesehen, dass er den Blick zu mir rüber hat und wusste: Okay, dann muss ich jetzt durchsprinten, und dann kommt man so frei zum Schuss.” Pitsch, patsch. Das Fazit von Gregoritsch nach seinem ersten Bundesliga-Tor für Schalke: „Das ist natürlich mindestens zur Hälfte sein Tor.”

Für beide ist Schalke die siebte Profi-Station - mit 25 Jahren

Dass Michael Gregoritsch und Benito Raman einmal auf diese Weise für Schalke in Erscheinung treten würden, hätten sie wahrscheinlich vor einem Jahr nicht im Traum gedacht. Denn das auf den ersten Blick so ungleiche Paar hat durchaus eine Gemeinsamkeit: Für beide ging es in der Karriere bislang nicht immer nur bergauf. Für jeden von ihnen ist Schalke schon der siebte (!) Verein als Profi – und das mit 25 Jahren. Trainer David Wagner wollte sie aber unbedingt für Schalke haben, weil er mit ihnen einen Plan hatte: Im Sommer holte er mit dem Ex-Düsseldorfer Raman das Tempo in den Schalker Angriff, im Winter nun mit dem früheren Augsburger Gregoritsch die Wucht. Ihre Transfers sind nur ein Beispiel, wie der Trainer seine Vorstellungen vom künftigen Schalker Fußball zielgerichtet umgesetzt hat.

Für Wagner gehen Angriff und Verteidigung Hand in Hand – das eine geht nicht ohne das andere. Deswegen hob er nach dem Sieg gegen Mönchengladbach auch so sehr Benito Raman hervor, dem er „ein fantastisches Spiel” bescheinigte. Der kleine Belgier war im Sturm der erste Verteidiger und mit der Vorbereitung zum 2:0 auch noch effektiv – er war bis zu seiner Auswechslung wie um sein Leben gerannt. „Ich liebe es an Benito, dass er so uneigennützig ist”, schwärmte der Trainer und sagte: „Diesen Charakterzug, den die Gruppe eigentlich durch die Bank hat, verkörpert er wie kein anderer.” Wagner verriet nach dem Sieg gegen Gladbach, dass er Michael Gregoritsch vor seinem Wechsel von Augsburg nach Schalke sogar gefragt habe, ob auch er bereit sei, so aufopferungsvoll wie die anderen Schalker Stürmer mit in der Defensive zu arbeiten. „Gregerl” habe zugestimmt, er sei sofort „on fire” gewesen.

Dieser Schalker Fußball ist ansteckend

Einige Spieler beschreiben den Fußball, den Schalke jetzt spielt, als „ansteckend”: Wenn alle rennen, rennt man automatisch auch mit. Gegen Gladbach liefen die Schalker Spieler ein ganzes Stück mehr als die der Borussia (116,09 zu 113,62 Kilometer). Was aber ebenso beeindruckte, waren die spielerischen Lösungen, die Schalke fand – nicht nur die Tore durch Suat Serdar (48.) und Gregoritsch (58.) waren einfach klasse herausgespielt. Und das ohne den erstmals in dieser Saison verletzt fehlenden Amine Harit, der eigentlich ja für das spielerische Element steht.

„Bemerkenswert” fand das auch Wagner, aber er setzte noch drei drauf: Mit Benjamin Stambouli, Salif Sané und Weston McKennie hatten weitere Leistungsträger, die in erster Linie für die Defensive zuständig sind, gefehlt. Trotzdem hatte Schalke gegen ein Top-Team gerade in der Schlussphase wenig zugelassen – auch da hat die Mannschaft sehr dazugelernt. Wagner hätte sich zum Start in die zweite Serie nicht mehr wünschen können: „Es war alles sofort wieder da: Intensität, Aggressivität, Spirit, Atmosphäre im Stadion – es war ein gutes Spiel.” Für Schalke-Vorstand Alexander Jobst war es sogar „eines der besten Heimspiele der letzten Jahre.”

Man kann förmlich zusehen, wie Schalke im Moment besser und besser wird. Mit Leuten wie Gregoritsch, Raman und all’ den anderen.