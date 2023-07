Schalke: Trio fehlt beim ersten Mittersill-Training, 250 Fans begrüßen das Team

Rund 1500 Fans des VfL Bochum feierten ihre Mannschaft am Mittwoch beim Trainingsauftakt. Die Stimmung ist nach dem Klassenerhalt prächtig beim VfL. Dafür sorgte eine weitere gute Nachricht: Patrick Fabian kehrt nach überstandener Krankheit zurück und nimmt seine Arbeit als Sport-Geschäftsführer wieder auf. Der Sportchef steigt in einer wichtigen Phase ein: Mögliche Transfers seien "das Hauptthema gerade", betont Fabian. Ähnlich sieht es auf Schalke aus. Nach dem Verkauf von Marius Bülter suchen die Königsblauen Ersatz. Was beide Klubs auf dem Transfermarkt planen und wie die Teams aktuell aufgestellt sind, darüber sprechen unsere Experten Markus Rensinghoff (VfL-Reporter) und Andreas Ernst (Schalke-Reporter) mit unserem Moderator Timo Düngen.

VfL Bochum und Schalke: Was auf dem Transfermarkt noch geplant ist

Mittersill. Das Trainingslager des FC Schalke 04 in Mittersill hat begonnen. Beim ersten Mannschaftstraining am Samstagabend fehlte ein Trio.

Das erste Training des Zweitligisten FC Schalke 04 lief eine halbe Stunde, da zog über dem Sportplatz des SC Mittersill ein Gewitter auf. Es blitzte, es donnerte - die Profis der Königsblauen liefen aber trotzdem seelenruhig weiter ihre Runden. So wird es ja vermutlich auch in der Saison für den Aufstiegsfavoriten laufen: Auf dem Weg zurück in die Bundesliga wird es auch das eine oder andere Unwetter geben, wovon sich die Königsblauen nicht beirren lassen dürfen. Nach einer Stunde war die erste Einheit der Schalker beendet.

250 Schalke-Fans begrüßen ihre Mannschaft in Österreich

Rund 250 Schalke-Fans hatten schon am ersten Abend des Trainingslagers in den Kitzbüheler Alpen den Weg zum kleinen, schmucken Stadion gefunden - sie begrüßten den Trainingskader mit lauten "Schaaaalke, Schaaaalke"-Rufen. Nicht alle der 28 mitgereisten Spieler standen aber auf dem Platz.

Zwei Torhüter fehlten: Ralf Fährmann (Muskelfaserriss) und Justin Heekeren (Knie) absolvierten ebenso ein Rehaprogramm wie Florian Flick (Mittelfußbruch) - nur Heekeren betrat für ein paar Minuten den Rasen.

Im Gegensatz zum Testspiel beim 1. FC Bocholt am Donnerstagabend (2:2) standen Dominick Drexler, Paul Seguin (Vorsichtsmaßnahme), Kenan Karaman (krank) und Henning Matriciani (hatte Urlaub) wieder auf dem Rasen.

In Österreich absolvieren die Schalker zwei Testspiele. Am Dienstag (18 Uhr) treffen sie im eine Stunde entfernten Kufstein auf den dänischen Double-Gewinner FC Kopenhagen, am Samstag (15.30 Uhr) auf Gornik Zabrze mit Weltmeister Lukas Podolski.

Mit diesen 28 Profis reist Schalke 04 nach Mittersill

Tor: Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Michael Langer, Marius Müller, Justin Treichel.

Ralf Fährmann, Justin Heekeren, Michael Langer, Marius Müller, Justin Treichel. Abwehr: Verthomy Boboy, Cedric Brunner, Leo Greiml, Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Thomas Ouwejan, Malik Talabidi.

Verthomy Boboy, Cedric Brunner, Leo Greiml, Marcin Kaminski, Henning Matriciani, Thomas Ouwejan, Malik Talabidi. Mittelfeld: Mehmet Can Aydin, Dominick Drexler, Florian Flick, Blendi Idrizi, Danny Latza, Tobias Mohr, Assan Ouédraogo, Ron Schallenberg, Paul Seguin, Niklas Tauer.

Mehmet Can Aydin, Dominick Drexler, Florian Flick, Blendi Idrizi, Danny Latza, Tobias Mohr, Assan Ouédraogo, Ron Schallenberg, Paul Seguin, Niklas Tauer. Angriff: Kenan Karaman, Soichiro Kozuki, Bryan Lasme, Sebastian Polter, Simon Terodde, Keke Topp.

