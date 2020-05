Schalke: Diesen Vergleich kann Wagner nicht mehr hören

Gelsenkirchen. Vor dem Spiel in Düsseldorf an diesem Mittwoch werden die Sorgen für Schalke-Trainer David Wagner größer. Er muss auf viele Verbesserungen hoffen.

Als hätte David Wagner nicht schon genug Sorgen: Seit neun Bundesligaspielen wartet Schalke 04 auf einen Sieg, das Torverhältnis in dieser Zeit ist ein Desaster (2:22), die Leistungen sind schlecht – und am Dienstag musste der Trainer auch noch das bestätigen, was diese Zeitung schon am Montag vorab vermeldet hatte: Nationalspieler Suat Serdar hat sich während des Spiels gegen Augsburg schwer verletzt. Drei bis vier Monate muss der 23-Jährige pausieren.