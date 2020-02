Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 steckt in der Fußball-Bundesliga in einer Krise. Ein Blick auf die Statistik offenbart die Schwächen der Königsblauen.

Es gibt beim FC Schalke 04 ein Lieblingswort von Spielern und Verantwortlichen, wenn es darum geht, die Gründe für die Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga zu beschreiben: Leichtigkeit. Die würde einigen wichtigen Spielern momentan fehlen. Doch ist es so einfach? Fünf Spiele nacheinander hat Schalke nicht gewonnen, in dieser Zeit nur ein Tor erzielt. Ein Blick auf einige Statistiken verrät, warum gerade die Schwäche in der Offensive absehbar war.

Flanken: Nur Paderborn schlechter als Schalke

Denn in der aktuellen Saison schoss nur Abstiegskandidat Hertha (232) seltener aufs Tor als Schalke (261). Auch bei Flanken aus dem Spiel heraus sind die Schalker Vorletzter (162), nur der SC Paderborn (154) ist schlechter. Besonders kreativ war Schalke nicht, aber immerhin außergewöhnlich effektiv.

Das belegt auch ein Blick auf eine Tabelle, die „Expected Goals“ heißt – eine Statistik, auf die Trainer gern zurückgreifen. Zum Beispiel Peter Hyballa, Trainer in den Niederlanden bei NAC Breda, früher Trainerausbilder. „Expected Goals sind ein Parameter, mit dem ich arbeite. Früher haben Trainer nach Gefühl gearbeitet. Heute gibt es Daten, die das Gefühl belegen“, sagt Hyballa.

„Expected Goals“ (xG) bedeutet übersetzt „Erwartbare Tore“. Dieses Modell zeigt, wie groß eine Torchance wirklich war. Schließt ein Team beispielsweise oft im gegnerischen Strafraum ab, hat es einen höheren xG-Wert als nur bei riskanten Fernschüssen. Für jedes Spiel gibt es deshalb ein „richtiges“ Ergebnis und ein xG-Ergebnis. Hilfreich für Trainer sind die Daten, weil sie nachweisen können, aus welcher Position die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, Tore zu erzielen.

Und was hat das mit Schalke zu tun? Die xG-Tabelle für die Bundesliga ist in weiten Teilen identisch mit der richtigen Tabelle. Nur Schalke fällt ab – um sechs Plätze (12. statt 6.) und neun Punkte (27 statt 36). Schalke steht sogar hinter dem kommenden Auswärtsgegner 1. FC Köln (Samstag, 18.30 Uhr/Sky).

Schalke-Trainer Wagner setzt auf Arbeit

Schalke schoss und flankte nicht nur selten, die Qualität der Chancen – das zeigt die xG-Statistik – war ebenfalls nicht sehr hoch, und das nicht nur in den vergangenen Wochen, sondern in der ganzen Saison.

Beheben lässt sich dies durch Training. Und das sagt auch Trainer Wagner: „Wir müssen gut und hart trainieren – und auf einem hohen Niveau.“ Das gilt vor allem für die Offensivspieler – damit sie häufiger gefährlich vors Tor kommen.