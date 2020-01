Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 tritt am Freitagabend bei Hertha BSC an. Trainer David Wagner muss seine Abwehrreihe für das Duell in Berlin umbesetzen.

Schalke: Deswegen muss Trainer Wagner die Abwehr umbauen

Schalkes Dauerbrenner Jonjoe Kenny fällt für das Bundesliga-Auswärtsspiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC aus. Der vom englischen Premier-League-Klub FC Everton ausgeliehene Abwehrspieler liegt mit einem fiebrigen Infekt flach. Schalkes Trainer David Wagner: „Jonjoe nimmt ein Antibiotikum.“ Das hatte zuletzt auch Wirbelwind Benito Raman, der beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München mit einem hartnäckigen Infekt flach gelegen hatte, nehmen müssen. Der laufstarke Raman hat im Wochenverlauf wieder trainiert und steht somit für das Spiel bei der Hertha zur Verfügung.

Auch bei den Verteidigern Ozan Kabak und Matija Nastasic, die unter der Woche ebenfalls einmal krankheitsbedingt passen mussten, sieht es wieder positiv aus. Beide konnten wieder voll mittrainieren und zählen somit in Berlin zur Schalker Startformation. In die Viererkette dürfte für den erkrankten Kenny Daniel Caligiuri rücken. Der Routinier kennt sich in dieser Rolle aus und hätte somit kein Umstellungsproblem. Alessandro Schöpf ist Kandidat für einen Platz im Schalker Mittelfeld.

Schalke-Profi Boujellab mit Rückenbeschwerden

Der zuletzt in München eingewechselte Offensivspieler Nassim Boujellab plagt sich aktuell mit Rückenbeschwerden herum. „Wir müssen schauen, wie es bei ihm aussieht“, hält sich David Wagner noch bedeckt. Das 0:5 bei den Bayern haben die Königsblauen schon früh in der Woche verarbeitet. „Es hat genau eine Trainingseinheit am letzten Sonntag gedauert, danach haben wir uns am Dienstag wieder gesehen. Danach war das Thema erledigt.“ Wagner schiebt nach: „Es ist eine Qualität, Resultate wegzulegen und dich neu zu konzentrieren. Ich kann das, was gut oder schlecht gewesen ist, schnell weglegen. Es bringt mich nicht in Ekstase und Wallung, wenn es positiv läuft. Und ich falle nicht in Depressionen, wenn es schlecht läuft.“