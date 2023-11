Fortuna-Fans verhöhnen Schalke: S04-Ultras verlassen Stadion

15.000 Schalke-Fans sehen das Spiel in Düsseldorf. Sie werden vom Fortuna-Anhang verspottet.

Düsseldorf Im Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf versagt der FC Schalke 04 in der ersten Halbzeit. Die Mannschaft kassiert dafür viel Spott.

Mehr als 15.000 Fans des FC Schalke 04 haben am Samstagabend die Reise nach Düsseldorf angetreten – in der Hoffnung die Gelsenkirchener in der 2. Bundesliga siegen zu sehen. Vor Anpfiff überzeugten die Schalker Anhänger dabei mit einer sehenswerten Choreografie. Doch mit Spielbeginn endete der Spaß für die Schalker.

+++ Schalke droht Debakel in Düsseldorf: Der Live-Ticker zum Spiel +++

+++ Schalke-Krach: Ouwejan verweigert Geraerts den Handschlag +++

Denn die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts präsentierte sich in der Anfangsphase desolat. Schon nach einer halben Stunde lag Schalke bei Fortuna Düsseldorf mit 0:3 zurück. Ein Schock für die S04-Fans, die als Reaktion auf die schwache Leistung den Support einstellten. Zusätzlich mussten die Schalker den Hohen der Gastgeber ertragen.

Schalke: Düsseldorf-Fans verhöhnen S04

In einer Spielunterbrechung sangen die Fortuna-Fans in Richtung der Schalker: „Absteiger, Absteiger“. Denn weiterhin steckt der einstige Aufstiegsfavorit tief im Tabellenkeller und der Absturz in die 3. Liga scheint derzeit wahrscheinlicher als die Rückkehr ins Oberhaus.

Höchststrafe für Schalke-Spieler: Fans hauen in der Halbzeit ab

Die zweite Halbzeit wollten sich viele Schalke-Fans dann gar nicht mehr anschauen. Während der Pause hingen die Ultras ihre Zaunfahren bereits ab und ein Großteil der Königsblauen machte sich vorzeitig auf den Heimweg - eine Höchststrafe für die Mannschaft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04