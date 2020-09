Schalke: Der erste Stürmer geht - Kutucu wird verliehen

Gelsenkirchen. Das Kommen und Gehen beim FC Schalke 04 noch vor dem Saisonstart geht weiter: Sturm-Talent Ahmed Kutucu steht vor dem Absprung.

Das war abzusehen: Kaum hatte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 seine dritte Verpflichtung für den Sturm in dieser Sommerpause verkündet, steht einer der verbliebenen Angreifer vor dem Absprung: Das 20-jährige Sturm-Talent Ahmed Kutucu soll auch nach Informationen unserer Redaktion für ein Jahr innerhalb der Bundesliga verliehen werden. Zuerst hatte Sky berichtet. Der türkische Nationalspieler sieht bei den Königsblauen nach der Verpflichtung von Goncalo Paciencia (Eintracht Frankfurt) wenig Einsatzchancen.

Schalkes Top-Stürmer sind Paciencia, Uth und Ibisevic

Mehrere Vereine haben Interesse bekundet - der 1. FC Union Berlin ist nach Informationen dieser Redaktion nicht darunter, obwohl die Berliner nach dem Abgang von Sebastian Andersson (1. FC Köln) durchaus Bedarf hätten. Europa-League-Teilnehmer TSG Hoffenheim und Aufsteiger Arminia Bielefeld gelten als mögliche Ziele, wie wir erfuhren.

Die drei Top-Stürmer auf Schalke sind Paciencia, Mark Uth (kehrte vom 1. FC Köln zurück) und der 36-jährige Vedad Ibisevic (Hertha BSC), der überwiegend von der Bank kommen soll. Sollte Kutucu tatsächlich gehen, bliebe noch ein Quartett übrig: Guido Burgstaller, dessen Vertrag noch bis 2022 gilt, soll Schalke verlassen. Torlos-Stürmer Burgstaller, ohne Treffer in der vergangenen Saison, ist bei Trainer David Wagner nicht mehr gefragt. Bei Steven Skrzybski, Benito Raman und Rabbi Matondo ist das etwas anders - und doch kämpfen sie erst einmal nur um einen Platz im Aufgebot, und nicht etwa in der Startelf.

Schalke: Kutucu zweitbester Torschütze in der Vorbereitung

Diese Runderneuerung im Sturm hat Schalke nötig, da dem Team in der Rückrunde nur neun Tore gelungen waren. Kutucu ist ein Liebling der Fans, da er in Gelsenkirchen aufgewachsen ist und in der Knappenschmiede ausgebildet wurde. Kam er von der Bank ins Spiel, ging direkt ein Ruck durch die Nordkurve. Als er zuletzt auch einige Chancen in der Startelf bekam, konnte er aber nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen. Deshalb mag ein Tapetenwechsel für ihn nicht die schlechteste Idee sein.

Bisher bestritt Kutucu 38 Bundesliga-Spiele, die meisten als Einwechselspieler. Dennoch erzielte er fünf Tore und legte drei Tore. Auch in der aktuellen Vorbereitung hinterließ er einen guten Eindruck. Drei der 14 Tore gingen auf sein Konto. Nur Steven Skrzybski (4) traf häufiger. Sein Schalke-Vertrag gilt noch bis Juni 2022.

Schalke - Zu- & Abgänge - Stand 16. September

Zugänge (2): Goncalo Paciencia (Eintracht Frankfurt, ausgeliehen plus Kaufoption), Vedad Ibisevic (Hertha BSC, ablösefrei)

Zurückgekehrte Leihspieler (6): Mark Uth (1. FC Köln), Ralf Fährmann (Brann Bergen), Nabil Bentaleb (Newcastle United), Steven Skrzybski (Fortuna Düsseldorf), Hamza Mendyl (Dijon OSC), Sebastian Rudy (TSG Hoffenheim)

Abgänge (7): Alexander Nübel (Bayern München), Weston McKennie (Juventus Turin, ausgeliehen plus Kaufoption), Jonjoe Kenny (war vom FC Everton ausgeliehen), Daniel Caligiuri (FC Augsburg), Jean-Clair Todibo und Juan Miranda (waren vom FC Barcelona ausgeliehen), Michael Gregoritsch (war vom FC Augsburg ausgeliehen)

Leihspieler, die nicht zurückkehrten (4): Cedric Teuchert (1. FC Union Berlin), Jonas Carls (Vitoria Guimaraes), Bernard Tekpetey (Ludogorets Razgrad), Pablo Insua (SD Huesca)