Schalke: Debüt - Matriciani für deutsche U21 nominiert

Gelsenkirchen. Vier Profis des FC Schalke 04 sind in der Länderspielpause unterwegs - darunter auch Shootingstar Henning Matriciani.

Der steile Aufstieg von Henning Matriciani geht weiter: Der 23 Jahre alte Abwehrspieler des FC Schalke 04 steht im Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft für die Länderspiele gegen Japan (24. März, 18.15 Uhr) und in Rumänien (28. März, 18 Uhr).

Jetzt U21-Nationalspieler: Schalke-Profi Henning Matriciani. Foto: firo

Matriciani hatte vor zweieinhalb Jahren noch als Physiotherapeut in Lippstadt und beim gearbeitet und beim Regionalliga-Abstiegskandidaten SV Lippstadt gespielt, als er von Gerald Asamoah für die Schalker U23 entdeckt wurde. In der Saison 2020/21 hatte er sich dort einen Stammplatz erarbeitet und feierte, als Schalkes Profis schon abgestiegen waren, am vorletzten Spieltag sein Bundesliga-Debüt. Matriciani, der für seinen Fleiß und seine Vielseitigkeit in der Defensive sehr geschätzt wird, unterschrieb einen Profivertrag und kam inzwischen auf 12 Zweitliga- und 14 Bundesligaspiele. Bei den Fans der Königsblauen ist er seit Samstag ein Held, da er beim 2:2 im großen Revierderby gegen Borussia Dortmund mit einer heldenhaften Grätsche in der Nachspielzeit den Punkt sicherte.

Matriciani trägt im Team von Nationaltrainer Antonio di Salvo die Nummer 14 und begleitet Tom Krauß. Der ist in der U21 Stammgast und im defensiven Mittelfeld gesetzt. "Glückwunsch und viel Erfolg, Jungs", twitterte der Klub.

Insgesamt sind nur fünf Schalke-Profis in der Länderspielpause unterwegs - außer Matriciani und Krauß noch Alex Kral (Tschechien), Ibrahima Cissé (Mali U21) und Mehmet Can Aydin (Türkei). Aydin hatte sich erst vor kurzem für den Wechsel vom DFB zum türkischen Verband entschieden.

Schalke: Yoshida nicht mehr für Japan nominiert

Nicht mehr unterwegs ist Maya Yoshida. Der 34 Jahre alte Abwehrchef, der Japan bei der WM in Katar noch als Kapitän aufs Feld geführt hatte, steht nicht im Aufgebot der "Samurai Blue". Yoshida selbst hatte sich nach der WM nicht konkret geäußert, ob er aus dem Team zurücktritt oder nicht.

Wer Schalke in der Länderspielpause fehlt

Krauß, Kral, Matriciani, Cissé, Aydin (mit Nationalmannschaften unterwegs), Polter, Latza, Heekeren, Uronen, Kozuki, Drexler (alle Aufbautraining)

