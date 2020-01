Schalke-Debakel in München hinterlässt viele Fragen

Nach Ausreden suchte beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 keiner. „Wir sind vermöbelt worden“, sagte Teammanager Sascha Riether. „Das hat keinen Spaß gemacht“, erklärte Trainer David Wagner. „Das war ein harter Schlag. Ich entschuldige mich bei den Fans“, seufzte Kapitän Omar Mascarell. Es lief für die Königsblauen so gut in dieser Saison – bis zu dieser Fahrt nach München. Beim FC Bayern gingen die Königsblauen mit 0:5 (0:2) unter und waren mit diesem Ergebnis noch gut bedient.

Es war ein Rückschlag, den die Schalker nicht hatten kommen sehen. Noch vor einer Woche, beim 2:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach, hatte n sie so überzeugt. Und nun? 7:24 Torschüsse, 2:9 Ecken, 30:70 Prozent Ballbesitz, 2:30 Flanken – Zahlen des Grauens.

Sportdirektor Schneider erkannt an: Schalke 04 konnte sich diesmal nicht wehren

„Die Bayern waren richtig gut, sie waren griffig, gierig. Da konnten wir uns heute nicht gegen wehren“, sagte Sportvorstand Jochen Schneider. Schneider und die Schalker mussten bereits nach sechs Minuten das erste Gegentor verkraften – und ausgerechnet Torwart Markus Schubert patzte. Er konnte eine Flanke von Thomas Müller nicht festhalten – in der Folge traf Robert Lewandowski zum 1:0. Schubert vertrat zum möglicherweise letzten Mal den gesperrten Alexander Nübel, der nach der Saison zum FC Bayern wechseln wird und deshalb gerade bei den Fans umstritten ist. Von seinen Mitspielern bekam Schubert nach der hohen Niederlage aufbauende Worte – und selbst Bayern-Torwart Manuel Neuer tröstete: „Selbst mit seiner besten Leistung hätte heute Bayern München gewonnen.“

Neuer stand an diesem einseitigen Fußballabend nur einmal im Mittelpunkt – drei Minuten nach dem 1:0 klatschte ein Schuss des Schalkers Rabbi Matondo gegen die Latte – es blieb die einzige große Chance der Königsblauen im gesamten Spiel.

FC Bayern motiviert durch Niederlage von RB Leipzig

Denn ab der zehnten Minute spielte nur Bayern München, motiviert durch die 0:2-Niederlage des Spitzenreiters RB Leipzig in Frankfurt am Nachmittag, wenig gestört durch eine Schalker Mannschaft, die wenig mutig und nicht riskant spielte. Dabei hatte Trainer David Wagner genau das vorher angekündigt. „Wir hatten schon die Idee, die Bayern höher zu pressen. Das hätten wir schon aktiver machen können“, sagte Linksverteidiger Bastian Oczipka.

Die Bayern erarbeiteten sich ein Dutzend großartiger Chancen und sie erzielten auch reichlich Tore – aber nicht alle davon zählten. Die Treffer von Robert Lewandowski (18.) und Thomas Müller (37.) jeweils nach Vorlage von Leon Goretzka erkannte Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) wegen Abseits nicht an. Nur dem Video-Assistenten war es zu verdanken, dass die Schalker überhaupt auf eine überraschende Wende hoffen durften. Doch kurz vor der Pause erzielte Müller noch das 2:0 für die Bayern – wieder hatte der herausragende Ex-Schalker Goretzka die Vorarbeit geleistet.

Goretzka zeigt Top-Leistung

Die 15-minütige Pause änderte nichts am Spielverlauf. Der FC Bayern war drückend überlegen, die Schalker hofften nur noch auf ein schnelles Spielende. Doch so schnell kam das gar nicht. Dreimal mussten sie sich noch die Münchener Tormelodie anhören. Goretzka krönte seine Top-Leistung mit einem Seitfallzieher-Tor zum 3:0 (50.), Thiago (58.) und Serge Gnabry (89.) schraubten das Ergebnis auf 5:0.

Für Wagner war es der bitterste Abend als Schalke-Trainer. „Das ist enttäuschend. Aber ich sage auch: Wir können nicht die ganze Zeit davon sprechen, dass wir eine spannende, junge Mannschaft haben, die in einer Entwicklung ist, nur wenn wir gewinnen. Zur Entwicklung gehören auch Niederlagen. Die Bayern heute waren bockstark heute“, sagte er. Nun trifft sein Team zweimal auf Hertha BSC – zunächst in der Bundesliga in Berlin (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN), dann im DFB-Pokal (4. Februar, 20.30 Uhr/Sky). Wagner muss sein Team aufbauen – und auch eine Frage beantworten. Vertraut er in Berlin Nübel oder Schubert?

In München verriet Schalke-Trainer David Wagner seine Entscheidung nicht. Nur, dass er sich die nötige Zeit nehmen will.