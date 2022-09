Schalke: Datum steht fest - Aufstiegs-Doku läuft im Free-TV

Gelsenkirchen. Die Schalke-Dokumentation „Zurück zum Wir“ ist bisher nur kostenpflichtig zu sehen. Doch nun steht der Termin der Ausstrahlung im Free-TV fest.

Die Länderspielpause ist vorbei, am Sonntag ist der FC Schalke 04 wieder im Einsatz (gegen Augsburg). Die Vorfreude ist wieder da in Zeiten, in denen Schalke-Fans in den jüngsten Wochen nur einen Blick zurückwerfen konnten. Denn seit knapp zwei Wochen ist die mehrteilige Dokumentation „Zurück zum Wir“ über das Aufstiegsjahr der Schalker zu sehen. Bisher nur auf dem kostenpflichtigen Portal RTL+. Doch nun steht fest, wann die Serie im Free-TV zu sehen sein wird.

Die erste Episode trägt den Titel „Schicht im Schacht“. Sie wird am 27. Oktober um 0.45 Uhr auf RTL gezeigt. Tags darauf, am 28. Oktober, laufen alle sechs Folgen am Stück – auf dem RTL-Spartensender NITRO. Beginn des Serien-Marathons ist – wie könnte es auch anders sein - um 19.04 Uhr. Die sechste Folge beginnt dann um 23.55 Uhr.

Viele Einblicke in die spannende Schalke-Saison

Die Dokumentation bietet in sechs Folgen á etwa 45 bis 60 Minuten Einblicke ins Innenleben aller Bereiche des abgestürzten Vereins. Sie beginnt mit dem Tag des Abstiegs in die Zweite Liga und endet mit der Aufstiegsfeier. Viel ist passiert in den Monaten zwischen diesen Ereignissen, nicht nur auf dem Rasen – außerhalb musste zum Beispiel die Trennung von Gazprom organisiert werden. Die Chronik bildet fast alle Ereignisse ab, es entstehen sehr schöne Passagen und Bilder. Zum Beispiel platzt ein Transfer wegen eines nicht funktionstüchtigen Scanners. Torjäger Simon Terodde flucht in der Kabine nach dem 1:1 in Bremen sehr laut über den Schiedsrichter. Und Sportvorstand Peter Knäbel, dessen Rolle als Mastermind des Aufstiegs gut herausgearbeitet wird, übernimmt in Ingolstadt die Pausenansprache. Auch die Szene, wie Torwart Martin Fraisl nach dem Aufstieg in den Armen von Gerald Asamoah weint, gehört zu den Höhepunkten.

Der FC Schalke hatte in Kooperation mit RTL ein besonderes Angebot für alle Fans erstellt, die die Free-TV-Premiere nicht abwarten wollen: Der Mitgliederbrief Nr. 04, der am 14. September per E-Mail verschickt wurde, beinhaltet einen persönlichen Rabattcode für RTL+. Damit erhalten Königsblaue vier Monate lang Zugriff auf RTL+ Premium für insgesamt nur 9,98 Euro (buchbar bis 30. September).

