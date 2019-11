Schalke: Das sagt Schneider zur Zukunft von Bentaleb

Gelsenkirchen. Nabil Bentaleb spielt wieder. Er zählte am Samstag zur Startelf der U23. Doch wie geht es mit ihm weiter? Wir haben Jochen Schneider gefragt.

19,5 Millionen Euro bezahlte der FC Schalke 04, um den Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb von Tottenham Hotspur zu verpflichten. Noch heute beträgt der Marktwert des Algeriers laut transfermarkt.de zehn Millionen Euro. Doch Bentaleb, der am Sonntag seinen 25. Geburtstag feierte, ist nun erst einmal ein Viertliga-Spieler. Beim 0:0 im Regionalligaderby gegen Rot-Weiss Essen gehörte Bentaleb zur Startelf der Schalker U23.

Comeback in Schalkes Profiteam kein Thema - vorerst

Ist Bentaleb in seiner Karriere nun ganz unten angekommen? Nein, denn das das Spiel gegen RWE soll für ihn der Beginn einer glanzvollen Zukunft sein. Nachdem er in der verkorksten Vorsaison zweimal suspendiert worden war und zuletzt sechs Monate wegen einer Verletzung fehlte, ist er über Spielpraxis jeglicher Art dankbar – und wenn es in der Herner Mondpalast-Arena auf nahezu unbespielbarem Untergrund ist.

„Nabil hat eine schwierige Zeit hinter sich. Er fehlte seit Mai verletzungsbedingt. Von daher ist es wichtig, dass er seit einigen Wochen gut bei der U23 mittrainiert“, sagt Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider im Gespräch mit dieser Redaktion. Auch wenn Bentaleb sich in die U23 gut einfügt, ist ein Comeback bei den Profis bis zur Winterpause kein Thema: „Wir sind mit ihm und seinem Management so verblieben, dass er erst einmal schaut, dass er toptopfit wird. Und dann werden wir sehen, was ab Januar passieren wird.“

97 Pflichtspiele für Schalke seit Juli 2017

Schalke würde Bentaleb wohl gern von der Gehaltsliste streichen, um selbst in der Winter-Transferperiode noch einmal nachlegen zu können. Im August war zum Beispiel Bundesliga-Rivale Werder Bremen an Bentaleb interessiert - der Wechsel platzte am Ende jedoch.

Doch es ist durchaus möglich, dass er auch ins Profiteam zurückkehrt. „Im Fußball ist es generell ratsam, gar nichts auszuschließen“, sagt Schneider. Kommt Bentaleb also doch noch auf 100 Einsätze in Königsblau? Bisher bestritt er in zweieinhalb Jahren 97 Pflichtspiele für Schalke...