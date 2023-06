Schalke: Darko Churlinov im Interview - "einmal Schalker, immer Schalker"

Gelsenkirchen. Der frühere Schalke-Spieler Darko Churlinov schwebte in Lebensgefahr. Das Krankenhaus hat er nun verlassen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Es war ein Schock, auch für viele Fans des FC Schalke 04. Wegen einer Blutvergiftung schwebte Aufstiegsheld Darko Churlinov in Lebensgefahr, lag lange auf der Intensivstation. Erst am Montagabend gab es Entwarnung: Dem 22-Jährigen geht es deutlich besser, er hat das Krankenhaus verlassen. Nun werde der Offensivspieler an seinem Comeback auf dem Rasen arbeiten. Offen ist jedoch, für welchen Klub Churlinov ab der kommenden Saison spielen wird. Churlinov steht noch bis Juni 2026 beim Premier-League-Aufsteiger FC Burnley unter Vertrag und wohnt in Manchester. Gibt es eine Rückkehr zu Schalke 04? Darüber haben wir mit Darko Churlinov gesprochen.