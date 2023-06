Schalke: Darko Churlinov aus dem Krankenhaus entlassen

Gelsenkirchen/Manchester. Darko Churlinov, ehemaliger Spieler von Schalke 04, hat den härtesten Kampf seines Lebens überstanden. Er liegt nicht mehr im Krankenhaus.

Obwohl Darko Churlinov aktuell gar nicht beim FC Schalke 04 unter Vertrag steht, bangten die Fans der Königsblauen mit dem 22-Jährigen, der vor einem Jahr zu der Mannschaft gehörte, die den Aufstieg in die Bundesliga schaffte. Wegen einer Blutvergiftung schwebte Churlinov in Lebensgefahr, lag lange auf der Intensivstation. Am Montagabend kam die erlösende Nachricht: Churlinov wurde aus dem Krankenhaus entlassen.

Umgehend formulierte er bei Instagram eine Nachricht an die zahlreichen Anhänger: "Dieser Monat war der härteste Monat meines Lebens, aber eure Unterstützung und die Nachrichten, die ich in all den Tagen bekommen habe, haben mir die Kraft gegeben, wieder auf die Beine zu kommen. "Ich will jedem einzelnen danken, der mir geholfen hat, diesen nicht einfachen Kampf zu gewinnen. Nun beginnt die Reha. Ich werde mein Bestes tun, um so schnell wie möglich auf den Rasen zurückzukehren, damit ich dieses tolle Spiel spielen kann."

Churlinov lag zuletzt in Manchester im Krankenhaus

Churlinov steht noch bis Juni 2026 beim Premier-League-Aufsteiger FC Burnley unter Vertrag und wohnt in Manchester. Dort lag er auch zuletzt im Krankenhaus. In der Aufstiegssaison hatte er für Burnley sieben Spiele bestritten.

Die Schalker sind an einer Rückkehr des Flügelstürmers interessiert, auch wenn noch unklar ist, wie schnell er wieder seine Form erreichen kann. Churlinovs Berater Mehmet Eser hatte dieser Zeitung vor einigen Tagen bereits gesagt, dass Churlinov einer Rückkehr offen gegenübersteht: "Jeder, der Darko kennt, der weiß, dass er zu Schalke gehört und dort spielen möchte. Geld spielt nicht die entscheidende Rolle. Der FC Burnley muss sich selbstverständlich mit Schalke einigen und uns die Erlaubnis geben. Wir werden uns dann schon mit Schalke einigen", sagte Eser.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04