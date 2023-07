Schalke: Danny Latza stellt Kapitänsamt zur Verfügung

Mittersill. Der FC Schalke 04 wird mit einem neuen Kapitän in die kommende Zweitliga-Saison gehen. Danny Latza hat sein Amt freiwillig aufgegeben.

Schon viele Trainingslager hat Danny Latza in seinem langen Profileben absolviert - ob er nun in Bochum spielte, in Mainz oder nun bei seinem Jugendverein FC Schalke 04. Doch dieses Camp im Juli 2023 in Mittersill wird der 33 Jahre Mittelfeldspieler nicht so schnell vergessen. Am Sonntagabend teilte er seinen Teamkollegen nach dem Abendessen und einer Videoanalyse mit, dass er das Kapitänsamt mit sofortiger Wirkung zur Verfügung stellt.

Schalke: Danny Latza ist Entscheidung "nicht leicht gefallen"

Trainer Thomas Reis und Sportdirektor André Hechelmann wussten zu diesem Zeitpunkt schon Bescheid. "Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Jeder weiß, was mir der Verein bedeutet und welche Ehre es für mich war, Kapitän eines der größten Vereine Europas gewesen zu sein", sagte Latza zu seiner Entscheidung. Seine Gründe benennt er so: "Ich habe gespürt, dass dieser Impuls der Mannschaft guttun wird."

Danny Latza war zwei Jahre Schalke-Kapitän. Nun gibt er das Amt freiwillig ab. Foto: Tim Rehbein / ffs

Vor zwei Jahren war Latza von Ex-Trainer Dimitrios Grammozis auch in Mittersill nach dem Abstieg zum Kapitän bestimmt worden. Auch Grammozis' Nachfolger Mike Büskens und Frank Kramer hielten an Latza fest. Die sportlichen Erwartungen konnte er aus verschiedenen Gründen nur selten erfüllen. In der Aufstiegssaison 2021/22 war er häufig verletzt, in der Abstiegssaison 2022/23 kam er an Alex Kral und Tom Krauß im defensiven Mittelfeld nicht vorbei. Von 68 möglichen Ligaspielen in dieser Zeit bestritt er nur 35 (2 Tore), davon lediglich 17 von Beginn an.

Trainer Reis äußerte Respekt für Latzas Entscheidung. "Danny hat ein feines Gespür für die Situation. Er möchte mit diesem Schritt verhindern, dass das Thema Kapitän den öffentlichen Fokus zu sehr von unseren Zielen weglenkt. Um das zu verhindern, stellt er sein Ego zurück und das Wohl der Mannschaft nach vorne. Genauso handelt ein echter Kapitän. Er wird auch weiterhin auf und neben dem Platz ein wichtiger Ansprechpartner für die Spieler und mich bleiben, kein Zweifel."

Über den Nachfolger sagte Reis nichts, nicht einmal über den Zeitpunkt der Verkündung - möglicherweise noch in Mittersill, möglicherweise später. Favoriten sind die Routiniers Ralf Fährmann und Simon Terodde, Außenseiterchancen hat Zugang Ron Schallenberg. Auch eine Überraschung - Cedric Brunner, Dominick Drexler - ist nicht undenkbar.

Sportdirektor Hechelmann betonte wie Reis, Latza würde eine wichtige Rolle einnehmen. "Mir imponiert Dannys Entscheidung sehr. Für ihn, der in Gelsenkirchen geboren ist und die Knappenschmiede durchlaufen hat, war es unheimlich emotional Schalke als Kapitän aufs Feld zu führen."

