Schalke: Daniel Caligiuri spricht von "mehreren Anfragen"

Gelsenkirchen. Daniel Caligiuri dürfte im Derby beim BVB in Schalkes Startelf zurückkehren. Wie fit er sich fühlt und ob er bleiben will, verriet er Mittwoch.

Sofern das Wort "Gewinner" nach der Corona-Pause der Fußball-Bundesliga überhaupt angebracht ist - auf Daniel Caligiuri trifft es zu. Der 32-Jährige vom FC Schalke 04 hatte sich Anfang Februar so schwer am Knie verletzt, dass sogar ein vorzeitiges Saisonende drohte. Nun ist er wieder fit, wenn es zum Geister-Derby nach Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) geht. Einen Einsatz in der Startelf traue er sich zu, sagte Caligiuri am Mittwochmittag in einer Telefonkonferenz. Er sei bei "102 Prozent" Fitness.