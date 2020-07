Schalke-Chef Buchta: "Ich bin zurückhaltender als Tönnies"

Gelsenkirchen. In seinem ersten Interview als Schalke-Chef und Nachfolger von Clemens Tönnies stellt Jens Buchta seine Pläne vor. Er spricht auch über Ziele.

Es ist der Raum Glückauf in der Schalker Geschäftsstelle, in dem Jens Buchta (57) diese Redaktion zu seinem ersten Interview als Aufsichtsrats-Chef empfängt, und Glück kann der Nachfolger von Clemens Tönnies wahrlich gebrauchen. Schalke 04 muss wieder aufgerichtet werden, sportlich wie finanziell. Als „Sanierer“ sieht sich der Wirtschaftsjurist und Partner einer Kanzlei in Düsseldorf nicht, diesen Begriff empfindet er als „zu hart“. Buchta war bisher Stellvertreter von Tönnies im Schalker Aufsichtsrat, hier stellt er seine Pläne als Vorsitzender vor.

Herr Buchta, wenn man sich auf Schalke umhört, dann erfährt man nichts Schlechtes über sie. Haben Sie keine Kritiker im Verein?