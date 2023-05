Schalke: Bülter-Sperre herunterspielen? Das ist zu einfach!

München. 0:6! Welch ein Debakel für FC Schalke 04 beim FC Bayern München. Kann S04 danach schnell zur Tagesordnung übergehen? Ein Kommentar.

Frustriert waren alle beim FC Schalke 04 nach dem Debakel beim FC Bayern. Auch enttäuscht, traurig. Aber doch sehr bemüht, so schnell wie möglich wieder zur Tagesordnung überzugehen. In einer Woche kommt Eintracht Frankfurt in die Arena - schon vor dem Anpfiff in München war klar, dass dies das wichtigere Spiel sein würde. Doch ist das so einfach? Kann Schalke einfach so über diese Mega-Klatsche hinwegsehen?