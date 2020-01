Schalke-Boss Clemens Tönnies vor dem Spiel seines Klubs in München im Gespräch mit Lothar Matthäus (r.) und Sebastian Hellmann, dem Moderator des Fernsehsenders Sky(l.)

Gelsenkirchen. Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies hat sich erstmals nach dem Rassismus-Eklat in einem Fußballstadion geäußert. Er fühlt sich falsch verstanden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke-Boss Clemens Tönnies zu Afrika-Aussagen: Ich habe es gut gemeint

Er ist wieder da. Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des FC Schalke 04, hat sich vor dem Spiel seines Klubs gegen den FC Bayern München (18.30 Uhr/Sky) zum Rassismus-Eklat geäußert. „Ich habe es gut gemeint“, sagte Tönnies bei „Sky“. Er sei nach eigener Aussage falsch verstanden worden. Seine Intention, so Tönnies-Erklärung, war gewesen, dem „wunderbaren Kontinent Afrika“ mit den wunderbaren Menschen, die dort leben, Energie mitzugeben.

Es war der erste medienöffentliche Stadion-Auftritt von Schalke-Boss Clemens Tönnies am Mikrophon nach der selbstverordneten Auszeit wegen seiner umstrittenen Aussagen beim Handwerkstag in Paderborn im vergangenen Sommer. Damals sagte er, man soll Kraftwerke in Afrika finanzieren: „Dann würden die Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, Kinder zu produzieren.“

Tönnies musste bei Schalke sein Amt ruhen lassen

Für drei Monate hatte er anschließend sein Amt ruhen lassen. Seine Rückkehr ins Stadion in Gelsenkirchen war vergleichsweise unspektakulär verlaufen. Dass ihn der Ehrenrat für seine als rassistisch zu bewerteten Aussagen nicht hatte sperren wollen, hatte auf Schalke eine breite Diskussion ausgelöst. Wobei Fans ähnlich lautstark für eine Bestrafung plädierten wie dafür, die Diskussion um Tönnies zu beenden.

Sky-Experte Lothar Matthäus sagte: „Die Entschuldigung muss angenommen werden, damit ist das Thema auch erledigt.“

Auch zu der sportlichen Bilanz des vergangenen Jahres äußerte sich Tönnies. „Es war ein sehr schweres Jahr. Abstiegskampf ist hart. Das kann ich nicht“, so der Unternehmer. Alle gemeinsam, unter Regie von Trainer Huub Stevens, hätten zusammengehalten. Anschließend habe man sehr gute personelle Entscheidungen getroffen und Jochen Schneider, Michael Reschke und Trainer David Wagner verpflichtet.