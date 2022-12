Schalke bindet auch seinen U-18-Nationaltorwart langfristig

Gelsenkirchen. Nach Assan Ouédraogo und Taylan Bulut hat der FC Schalke 04 auch Torwart Luca Podlech aus der B-Junioren-Meistermannschaft langfristig gebunden.

Die Bastelarbeiten beim FC Schalke 04 gehen weiter: Nach Assan Ouédraogo und Taylan Bulut haben die Königsblauen nun den dritten Spieler aus dem Aufgebot, das am 8. Mai im Parkstadion Deutscher B-Junioren-Meister geworden ist, mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet: Torwart Luca Podlech hat einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025 unterschrieben, also für sein zweites A-Junioren- sowie erstes Senioren-Jahr.

„Luca zählt nicht nur zu den größten Torwarttalenten Deutschlands, sondern ist auch Schalker durch und durch. Wer ihn kennt, der weiß, dass er Schalke lebt”, sagt Mathias Schober, der Direktor Knappenschmiede und Entwicklung, auf knappenschmiede.de. „Umso schöner ist es, ihn in der Knappenschmiede auf dem Weg in den Seniorenfußball weiter zu unterstützen und zu fördern. Wir sind überzeugt davon, dass Luca unter seinem Chef-Trainer Norbert Elgert und Torwart-Trainer Volkan Ünlü weitere, wichtige Karriereschritte gehen wird.”

Schalkes Luca Podlech hat bei der DJK TuS Rotthausen angefangen

Der 17-jährige Luca Podlech, der in Gelsenkirchen geboren ist und seine Fußballer-Karriere 2008 bei der DJK TuS Rotthausen begonnen hat, gehört seit 2016 zur Knappenschmiede und ist aktuell U-18-Nationaltorwart. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Niklas Barthel stand er Ende November beim Winterturnier in Israel im siegreichen deutschen Aufgebot von Trainer Christian Wörns und beim 8:0-Sieg der DFB-Auswahl gegen die Vereinigten Arabischen Emirate im Tor.

Mit den Schalker A-Junioren liegt Luca Podlech in dieser Saison der Bundesliga-Staffel West nach elf von 15 Spielen auf dem dritten Tabellenplatz. Das Team von Trainer Norbert Elgert, das am Sonntag beim SC Paderborn 07 mit 3:0 gewonnen hat, hat 25 Punkte und somit zwei Zähler Rückstand auf den 1. FC Köln und Borussia Dortmund, die allerdings am 26. Februar (Sonntag, 11 Uhr) an der Adi-Preißler-Allee noch direkt aufeinandertreffen werden.

