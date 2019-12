Schalke: Beide Fanlager haben sich bemerkenswert verhalten

Schalke hat das Spiel in Wolfsburg mit einem 1:1-Unentschieden beendet, aber in der zweiten Halbzeit war der Fußball nur noch eine Randerscheinung. Denn im Stadion hatte sich die Nachricht von einem schlimmen Zwischenfall verbreitet: Ein 41 Jahre alter Schalke-Anhänger war auf dem Weg zum Spiel in Wolfsburg verstorben.

Laut Mitteilung der Polizei stürzte er in der Nähe des Stadions und verstarb später im Klinikum. Mitte der zweiten Halbzeit klärte der Stadionsprecher der Gastgeber per Durchsage über das Unglück auf und fügte hinzu, dass es derzeit keine Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt. In solchen Momenten gerät der Fußball zur Nebensache.

Bemerkenswert, wie die Zuschauer im Stadion dieses schlimme Ereignis verarbeiteten: Sie verzichteten in der zweiten Halbzeit komplett auf die Unterstützung ihrer Mannschaften - sie verfolgten das Spiel schweigend und voller Mitgefühl.

Wolfsburg schloss sich dem Schalker Schweigen an

Bei den Schalker Fans, die um einen aus ihrer Mitte trauerten, war das so zu erwarten - bei den Wolfsburgern so nicht unbedingt. Sie schlossen sich dem Schalker Schweigen an, und der Verein sagte auch die nach dem Spiel vorgesehene Weihnachtsfeier auf dem Rasen ab - aus Rücksicht auf die trauernden Schalker. Es gibt Wichtigeres als Fußball - das hat man in Wolfsburg gemerkt.