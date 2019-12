Gelsenkirchen. Das Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt hat für Schalke 04 unglücklich begonnen. Weston McKennie verletzte sich in der Anfangsphase.

Schalke befürchtet schwere Schulterverletzung bei McKennie

Für Schalke-Profi Weston McKennie (21) dürfte das Fußballjahr 2019 vorzeitig beendet sein. Der US-Amerikaner musste im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt schon in der 13. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt werden. McKennie verlor bei einem Kopfduell gegen Eintracht-Stürmer Bas Dost in der Luft das Gleichgewicht und stürzte auf den linken Arm. Mit schmerzverzerrtem Gesicht blieb der 21-Jährige minutenlang auf dem Rasen liegen. Schließlich musste er die Arena auf einer Trage verlassen.

Von den Fans, seinen Mitspielern und Schalke-Trainer David Wagner gab es einige aufmunternde Worte. Juan Miranda wurde für ihn eingewechselt. Für die 19 Jahre alte Leihgabe vom FC Barcelona ist es der erste Pflichtspieleinsatz für Schalke 04. Er agierte fortan als Außenverteidiger. Bastian Oczipka übernahm McKennies Position in der Innenverteidigung.

Noch während der ersten Halbzeit vermeldeten die Schalker auf ihrem offiziellen Twitter-Account, dass sich McKennie möglicherweise die linke Schulter ausgekugelt habe. Sein Einsatz in den letzten beiden Pflichtspielen des Jahres am Mittwoch beim VfL Wolfsburg und am Samstag gegen den SC Freiburg dürfte damit ausgeschlossen sein.

Wir wünschen dir nur das Beste, @WMckennie! Hoffentlich ist es nicht so schlimm



Das vergrößert die Schalker Personalsorgen in der Defensive. In Salif Sané und Benjamin Stambouli fallen bereits zwei Innenverteidiger langfristig aus. McKennie hatte wegen der Verletzungen bereits als quasi letzte Option im Abwehrzentrum.

Schalke: Ahmed Kutucu verletzt sich im Training

Schalke-Trainer David Wagner hatte seine Anfangsformation gegen die Frankfurter Eintracht im Vergleich zur 1:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen nur auf einer Position verändert: Guido Burgstaller, der noch auf sein erstes Saisontor wartet, flog aus der Startelf. Dafür stürmte der schnelle Rabbi Matondo von Beginn an.

Im 20-Mann-Aufgebot der Königsblauen fehlte Ahmed Kutucu. Er hatte sich im Training verletzt.