Schalke - Bayer Leverkusen live im TV und Live-Stream sehen

Gelsenkirchen. Am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga trifft Schalke 04 auf Bayer Leverkusen. Wir erklären, wie Sie das Spiel im TV und im Stream sehen können.

Der FC Schalke 04 steckt nach wie vor in einer schweren sportlichen Krise. Wenn Bayer Leverkusen am Sonntag nach Gelsenkirchen kommt (18 Uhr), droht das 13. Spiel in Folge ohne Sieg - und damit der alleinige Negativrekord in der S04-Historie.

Immerhin konnte die Mannschaft von Trainer David Wagner bei Union Berlin (1:1) den ersten Punkt nach der Corona-Pause einfahren. Der Rückstand auf die Europapokal-Plätze - Platz sieben würde nach dem Einzug von Bayer Leverkusen ins DFB-Pokalfinale reichen - beträgt für Schalke vier Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison fünf Punkte.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie die Partie Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen am Sonntag ab 18 Uhr live im TV und Live-Stream übertragen wird. Darüber hinaus informieren wir Sie über unseren Live-Ticker.

Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen live: Die Rahmendaten zum Bundesligaspiel

Begegnung: FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen

FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen Datum: Sonntag, 14.Juni, 18 Uhr

Sonntag, 14.Juni, 18 Uhr Ort: Veltins-Arena

Veltins-Arena Form Schalke 04 (letzte fünf Spiele): NNNNU

NNNNU Form Bayer Leverkusen (letzte fünf Spiele): SSNSN

Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen Sonntag live im TV sehen: So geht’s

Gute Nachrichten für alle Fans von Schalke 04 und Bayer Leverkusen (Anstoß 18 Uhr). Die Partie des 31. Bundesligaspieltags wird Sonntag live im TV übertragen – allerdings nur im Pay-TV bei Sky.

Schalke-Trainer David Wagner hat in den letzten zwölf Bundesligaspielen keinen Sieg feiern dürfen. Sonntag geht es gegen Bayer Leverkusen. Foto: Getty

Am Sonntag begrüßt Sky-Moderatorin Jessica Libbertz die Zuschauer ab 14.30 Uhr. Zu Gast ist dieses Mal Sky Experte Heribert Bruchhagen. Zunächst empfängt der 1. FSV Mainz 05 den FC Augsburg. Nur drei bzw. vier Punkte trennen beide Mannschaften derzeit vom Relegationsplatz. Der Gewinner des Duells könnte einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen.

Direkt im Anschluss tritt der FC Schalke 04 auf Bayer 04 Leverkusen. Die Übertragung des Spiels beginnt um 17:30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 HD. Exklusiv für Sky Q Kunden wird die Partie auf Sky Sport Bundesliga UHD auch in Ultra HD übertragen.

Um das Spiel zwischen Schalke gegen Bayer Leverkusen am Sonntag live im TV bei Sky sehen zu können, müssen Sie allerdings Abonnent des Pay-TV-Anbieters sein. Denn die Begegnung wird nur von Kunden zu sehen sein, die das Bundesliga-Paket ihr eigen nennen können. Aktuell kostet das mindestens 24,99 Euro pro Monat. Genaue Konditionen entnehmen Sie am besten der Sky-Homepage.

Bayer Leverkusen bangt vor dem Spiel auf Schalke um den Einsatz seines Stars Kai Havertz. Er fehlte zuletzt verletzungsbedingt gegen die Bayern und im Pokal-Halbfinale beim 1. FC Saarbrücken. Foto: dpa

Kommentiert wird das Spiel Schalke gegen Bayer Leverkusen von Marcus Lindemann.

Schalke gegen Bayer Leverkusen am Sonntag im Live-Stream verfolgen

Als Alternative zur regulären Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden auch einen Live-Stream zu Schalke 04 - Bayer Leverkusen an. Für alle Sky-Abonnenten, die das Bundesliga-Paket abonniert haben, ist dieser Live-Stream kostenlos. Abrufbar ist dieser mit Hilfe von Sky-Go. Bei Sky-Go bietet der Pay-TV-Anbieter seinen Kunden an, das komplette Programm auch im Live-Stream auf diversen mobilen Geräten zu schauen – egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop.

Für Schalke-Kapitän Omar Mascarell ist die Saison gelaufen. Er lässt sich operieren. Foto: dpa

Ein weiterer Weg ist Sky Ticket. Mit diesem Service können Sie die Bundesligaspiele bei Sky für monatlich 9,99 Euro im Stream schauen. Das Abo ist monatlich kündbar.

Eine Zusammenfassung des Heimspiels von Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen ist rund 40 Minuten nach dem Abpfiff auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform DAZN abrufbar.

Schalke gegen Bayer Leverkusen: So sehen Sie die Highlights

Zeitnah nach dem Schlusspfiff können Sie zudem auf die Highlights der Partie Schalke - Bayer Leverkusen zugreifen - etwa bei DAZN. Als Lizenzinhaber der Bundesliga darf der Streamingdienst die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff online zur Verfügung stellen - so auch die besten Szenen von Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen.

Der WDR zeigt eine ausführliche Zusammenfassung des Spiels Schalke 04 - Bayer Leverkusen ab 21:45 Uhr im Free-TV.

Schalke gegen Bayer Leverkusen im Live-Ticker verfolgen

Auch Fans von Schalke und Bayer Leverkusen, die am Sonntag nicht die Möglichkeit haben, die 90 Minuten live im TV oder Live-Stream zu verfolgen, können während der Begegnung auf dem Laufenden bleiben. Mit dem Live-Ticker von Funke Sport werden Sie blitzschnell über alle Entwicklungen des Spiel informiert.

Diesen bieten wir auf unserer Seite an. Neben Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen werden Sie dort auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um beide Teams versorgt. Sie finden den Live-Ticker hier.