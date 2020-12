Schalke: Baum tröstet Elfmeter-Fehlschütze Skrzybski

Gelsenkirchen. Steven Skrzybski hatte die große Chance, für Schalke gegen Leverkusen auf 1:2 zu verkürzen. Doch er verschoss einen Elfmeter. Gab es Vorwürfe?

Es lief die 72. Minute im Fußball-Bundesligaspiel zwischen Schalke 04 und Bayer Leverkusen. Schlusslicht Schalke lag wieder einmal zurück, nach Malick Thiaws Eigentor (10.) und Julian Baumgartlingers Kopfball (67.) dem diesmal mit 0:2. Fleißig waren die Königsblauen, aber sehr harmlos in der Offensive. Die Torschüsse waren ungefährlich, und in aussichtsreichen Kontersituationen fehlte stets der letzte, entscheidende Pass. Doch dann ließ sich der Leverkusener Daley Sinkgraven im eigenen Strafraum zu einem Foul an Suat Serdar hinreißen - Schiedsrichter Benjamin Cortus pfiff mit Verzögerung und zeigte auf den Elfmeterpunkt.