Schalke: Baum mit Ketchup-Vergleich - Uth kann wohl spielen

Manuel Baum ist seit etwa vier Wochen Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 - und an einer Angewohnheit hat er seitdem festgehalten: Für möglichst viele Situationen in seinem Berufsleben hält er unterschiedliche Metaphern parat. So war es auch vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/Sky). Nach 21 Liga-Spielen ohne Sieg soll diese schwarze Serie reißen und Baum glaubt daran.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Und deshalb sagte er über seine Mannschaft: "Das ist wie eine Ketchup-Flasche, die man neu kauft und aufschraubt - aber dann kommt nichts, obwohl man sieht, die ist voll. Und man muss ganz feste von oben draufklopfen, bis irgendwann mal alles rauskommt. Und wir klopfen gerade noch. Wenn dann aber alles rauskommt, dann haben wir alle wieder Spaß miteinander. Und daran glaube ich."

Schalke muss auf drei Spieler verzichten

Dieses Vorhaben muss er ohne den gesperrten Abwehrspieler Ozan Kabak sowie die verletzten Ralf Fährmann und Suat Serdar angehen. Wahrscheinlich in die Startelf kehrt Offensivspieler Mark Uth zurück. Der hatte zuletzt in den Spielen gegen Union Berlin (1:1) und bei Borussia Dortmund (0:3) gefehlt. "Mark Uth ist einer unserer kreativsten Spieler. Er hat den Vorteil, dass er seine Mitspieler in Position bringen kann, und er ist selbst in der Lage, Tore zu machen. Es wäre extrem wichtig, dass der Mark morgen spielt. Er hat jede Einheit 80 bis 90 Prozent mitmachen können. Jetzt schauen wir mal, ob er in der ersten Elf steht", sagte er.

Gegner VfB Stuttgart ist sehr gut in die Saison gestartet, steht nach fünf Spieltagen auf dem fünften Tabellenplatz. Deshalb lobt Baum den Aufsteiger: "Ich finde, die Stuttgarter haben die Art und Weise, wie sie in der 2. Liga gespielt haben, mit in die Bundesliga genommen. Sie hatten wenig Personalwechsel, sie wirken sehr befreit, euphorisch, spielfreudig, offensiv ausgerichtet. Sie sind für einen Aufsteiger sehr früh gut angekommen, passen sehr gut in die Liga." Und doch hat er einige Schwächen entdeckt: "Wir haben Sachen herausgearbeitet für uns, wo sie schlagbar sind." Erst einmal gelte es aber, die Stuttgarter Offensive ordentlich zu verteidigen.

Schalke-Trainer Manuel Baum spricht von "herausragend wichtigem Spiel" gegen Stuttgart

Dass dieses Spiel finalen Charakter hat, weiß auch Baum: "Wir sind uns bewusst, dass das ein herausragend wichtiges Spiel ist für uns morgen. Wir sind uns bewusst, dass wir alles in die Waagschale werfen werden, um das Spiel zu gewinnen. Man tritt Stuttgart nicht zu nahe, wenn man sagt, dass das ein Gegner ist, wo wir eine deutlich größere Chance haben, das Spiel zu gewinnen - denn wir hatten Dortmund schon, Leipzig schon, auch die Bayern schon."

Schalkes Problem sei seit Monaten das Spiel mit Ball. Deshalb habe er mit den Profis in dieser Trainingswoche sehr viel individualtaktisch gearbeitet, sagte Baum. "Selbstvertrauen und Ballbesitz hängt eng zusammen. Wir brauchen Erfolgserlebnisse mit Ball. Es geht nicht um Grundordnungen oder das letzte Drittel. Wir brauchen Dynamik im Positionsspiel. Wir hatten zuletzt das Problem, dass wir nach einem Pass stehengeblieben sind, uns nicht freigelaufen oder angeboten haben. Das sind elementare Sachen im Fußball", erklärte Baum.

So könnte Schalke gegen den VfB Stuttgart spielen

Rönnow - Thiaw, Sané, Nastasic - Ludewig, Mascarell, Oczipka - Bentaleb, Uth - Raman, Ibisevic.