Schalke-Bankdrücker: Das sagt Baum über Mendyl und Boujellab

Er ist einfach der Dauerbrenner des FC Schalke 04: Nur ein Profi hat bisher in allen fünf Bundesliga-Spielen von der ersten bis zur letzten Sekunde auf den Platz gestanden: Linksverteidiger Bastian Oczipka. Wieder einmal hat der 31-Jährige keinen ernsthaften Konkurrenten im Kader - obwohl er selbst seit Monaten seiner Form hinterherläuft. Auch der nach einer Leihe nach Dijon zurückgekehrte Hamza Mendyl (23) ist offenbar keine ernsthafte Alternative. Fünfmal saß er auf der Bank, spielte aber keine Sekunde.

Diese Redaktion fragte Trainer Manuel Baum vor dem wichtigen Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (Freitag, 20.30 Uhr/DAZN): Was fehlt Hamza Mendyl, um eine Alternative zu sein? "Eine Alternative ist er auf jeden Fall", sagt Baum. Seine Begründung: "Hamza kann in einer Offensivausrichtung besser seine Stärken einbringen als wenn es nur darum geht, hauptsächlich das Tor zu verteidigen." Gerade in der aktuellen Woche habe Mendyl aber "richtig gut" trainiert. Und eine Stammplatz-Garantie hätte Oczipka nicht. "Wir stellen uns jede Woche die Frage, wen man auf welcher Position bringen kann."

Schalke: Boujellab saß zuletzt nur auf der Tribüne

Eine Aussage wie diese macht auch Nassim Boujellab (21) und Levent Mercan (19) Hoffnung. Die beiden in der Knappenschmiede ausgebildeten Spieler gehörten zuletzt zweimal nicht zum Aufgebot. Überraschend war das vor allem für Boujellab, der schon 19 Bundesligaspiele für Schalke absolvierte und zuletzt sogar sein erstes Länderspiel für die marokkanische Nationalmannschaft bestritt. Ex-Trainer David Wagner sprach stets positiv von Boujellab.

"Ich setze mich intensiv mit den Spielern auseinander", sagte Baum, als ihn diese Redaktion auf Boujellab ansprach. "Ich führe Gespräche mit ihnen und zeige ihnen Perspektiven auf, wie sie wieder die Möglichkeit bekommen können, in den Kader zu kommen und zu spielen. Es ist entscheidend, dass man offen mit ihnen spricht." Boujellab und auch Mercan würden sich im Training nicht hängen lassen. "Und das finde ich bemerkenswert", sagte Baum.

Ob Mendyl am Freitag spielt? Ob Boujellab und Mercan ins Aufgebot zurückkehren? Das verriet Baum nicht.