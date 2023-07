Schalke: Aydin vor dem Abflug? Gegen Twente nicht im Kader

Mehmet Can Aydin fehlte im Testspiel des FC Schalke 04 bei Twente Enschede - das könnte auf einen Abschied hindeuten.

Enschede. Steht Mehmet Can Aydin beim FC Schalke 04 vor dem Abschied? Beim letzten Testspiel gegen Twente Enschede fehlte er im Kader des S04.

Steht das Schalker Eigengewächs Mehmet Can Aydin beim FC Schalke 04 dicht vor dem Abschied? Beim letzten Testpiel der Königsblauen am Samstagmittag gegen den FC Twente stand der Knappenschmiede-Absolvent nicht im Kader der Königsblauen. Das nährt die Gerüchte, dass sich der designierte türkische Nationalspieler bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem anderen Verein befindet.

Dieser Klub könnte nach einem Bericht des türkischen Portals "Fotospor" der türkische Vorjahresmeister Trabzonspor sein. Angeblich habe der Verein, der erst kürzlich den Wechsel des Dortmunder Nachwuchsjuwels Göktan Gürpüz vermeldet hatte, dem S04 bereits ein Angebot unterbreitet.

Kam für Schalke 04 auch im Derby gegen den BVB zum Einsatz: Mehmet Can Aydin hier gegen Dortmunds Julian Ryerson. Foto: afp

Angeblich soll der noch bis zum Jahr 2025 bei den Knappen unter Vertrag stehende rechte Außenverteidiger für eine Saison zum Schwarzmeer-Klub ausgeliehen werden. Beide Vereine müssten dann noch verhandeln, ob es anschließend eine Kaufoption oder -pflicht gibt.

Nach Abpfiff klärte Aydin, der beim Spiel gegen Twente in der Arena war, selbst auf. Er sei am Oberschenkel verletzt und habe deshalb nicht spielen können. Die Gerüchte um Trabzonspor seien nicht so heiß, wie sie gemacht wurden.

Schalkes Aydin: Im Kreis der Nationalmannschaft

Für Aydin und S04 könnte das Sinn ergeben. Denn unter Trainer Thomas Reis spielte der gebürtige Würseler zuletzt keine Rolle und hatte kaum Einsatzzeiten. Auf der rechten Seite hat Aydin Cedric Brunner und Henning Matriciani vor sich.

Vor zwei Jahren in der Aufstiegssaison schien er sich noch auf dem Weg zum Durchbruch bei seinem Ausbildungsverein zu befinden, hat diesen aber unter diversen Trainern bislang nicht geschafft.

Dennoch steht er vor dem Debüt bei der türkischen Nationalmannschaft. Der deutsche Trainer Stefan Kuntz hält große Stücke auf Aydin und hatte ihn extra in Gelsenkirchen besucht, um ihn erfolgreich davon zu überzeugen, für die Türkei zu spielen.

Aydin hatte zuletzt betont: Er fühle sich auf Schalke wohl

Nachdem der bislang in den Nachwuchsteams des DFB eingesetzten Aydin seinen türkischen Pass, den er eigens dafür beantragen musste, erhalten hat, hat ihn Kuntz im März bereits zur Nationalmannschaft eingeladen. Zum Einsatz kam er aber noch nicht. Aydin hatte trotzdem gesagt, dass ein Traum für ihn in Erfüllung gegangen sei.

Um dann den letzten Schritt auch noch zu gehen, benötigt er Spielpraxis. Diese könnte er sich in der türkischen Süper Lig bei Trabzonspor holen. Das könnte ihn nun auch zum Umdenken bewegt haben. Denn eigentlich hatte Aydin stets betont, dass er sich auf Schalke sehr wohlfühle und ein Wechsel in die Türkei für ihn nicht infrage komme.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04