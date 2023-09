Schalke: Aufatmen bei Simon Terodde - auch Kenan Karaman läuft

Schalke-News: So läuft es in der Länderspielpause

Das erste Training der Profis des FC Schalke 04 am Dienstag war gerade beendet, als zwei Spieler die Kabine verließen, die zuvor nicht anderthalb Stunden lang auf den Rasen gestanden hatten: Simon Terodde und Kenan Karaman. Terodde läuft - das kam nicht überraschend. Karaman läuft - das schon eher.

Der Reihe nach: Simon Terodde leidet an Wadenproblemen, verzichtete deshalb auf das Testspiel in Ulm am Freitag (4:2). Gerald Asamoah, Leiter der Schalker Lizenzspieler-Abteilung, formulierte das so: "Wir müssen von Tag zu Tag schauen - wenn es etwas Schlimmes wäre, könnte er nicht laufen." Wenn sich die Wade vom Lauftraining im Laufe des Tages gut erholen würde, könnte Terodde am Mittwoch sogar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Simon Terodde (l.) wird Schalke 04 bald wieder zur Verfügung stehen. Foto: firo

Comeback von Schalke-Angreifer Kenan Karaman noch nicht absehbar

So weit ist Karaman aber noch nicht. Der Offensiv-Allrounder hatte sich im Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig (0:1) in der ersten Hälfte verletzt - die Diagnose verriet er dieser Zeitung vor dem Lauftraining, als er sich die Schuhe band: "Muskelfaserriss, kein Bündelriss. Aber an einer blöden Stelle in der Wade." Karaman wollte keine Prognose abgeben, wann er wieder spielen kann. Nach unseren Gründen dürfte es im Oktober soweit sein.

Auch Innenverteidiger Tomas Kalas, den Schalke kurz vor dem Ende der Transferperiode verpflichtet hatte, stand nicht mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Er absolvierte auf einem Nebenplatz ein 15-minütiges Lauftraining, fuhr sonst in der Gymnastikhalle Rad, wie Asamoah berichtete. "Im Testspiel in Ulm hat er einen Schlag auf sein Knie bekommen. Dort hat uns imponiert, wie selbstsicher er aufgetreten ist. Man darf nicht vergessen, wie lange er draußen war", so Asamoah. Kalas hatte beim 4:2-Sieg in Ulm 26 Minuten gespielt. Bevor er auf Schalke unterschrieb, hatte er rund zwei Monate lang keinen Klub und musste sich individuell fithalten.

Gar nicht auf dem Rasen waren Leo Greiml (Kreuzbandriss), Bryan Lasme (Muskelfaserriss) und Yusuf Kabadayi (Belastungssteuerung nach U20-Länderspiel am Montag) zu sehen. Über Lasme sagte Asamoah: "Er ist schon 14 km/h gelaufen. Wir hoffen, dass er in der kommenden Woche mit uns auf den Platz gehen kann."

Schalke-Talent Keke Topp wieder dabei

Wieder auf dem Platz stand Sturm-Talent Keke Topp, am Freitag in Ulm und beim öffentlichen Training am Montag gefehlt hatte. Topp hatte aus privaten Gründen gefehlt und war auch nach dem ersten Training freigestellt, Details sagte Asamoah nicht.

