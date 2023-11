Assan Ouédraogo: Klare Ansage von Schalke 04 an den DFB

Der FC Schalke 04 muss auch gegen die SV Elversberg auf Assan Ouédraogo verzichten. Am Donnerstag reist das verletzte S04-Talent dennoch zum DFB.

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss auch am kommenden Freitag beim Heimspiel gegen Aufsteiger SV Elversberg (18:30 Uhr, Sky) auf Assan Ouédraogo verzichten. Der 17-Jährige sei nach wie vor nicht einsatzfähig, werde aber an diesem Donnerstag zur U17-Nationalmannschaft des DFB reisen, gab Schalke am Mittwoch bekannt. Eine strukturelle Verletzung konnte im MRT ausgeschlossen werden.

Schalke-Spielmacher Assan Ouédraogo soll Donnerstag zum DFB reisen. Foto: Unbekannt / firo

Der talentierte Mittelfeldspieler hatte die letzten beiden Pflichtspiele der Schalker beim FC St. Pauli (1:2 n.V.) und beim 1. FC Nürnberg (2:1) aufgrund von Oberschenkel-Problemen verpasst. Am Dienstag stand er wieder auf dem Trainingsplatz, hat aber nach wie vor Probleme und sei deshalb nicht spielfit, teilen die Schalker in einer Mitteilung mit. Am Donnerstag reist er zum DFB, die U17-WM beginnt in der kommenden Woche.

Schalke hat „klare Erwartungshaltung“ an den DFB

Schalke 04 macht dem DFB eine klare Ansage und erwartet einen verantwortungsvollen Umgang mit dem angeschlagenen S04-Spieler. „Wir geben Assan deshalb schon ab Donnerstag in die Obhut des DFB, damit sie sich ein eigenes Bild machen können und ihn behutsam weiter aufbauen können. Bei der U17-EM vor einigen Monaten wurde er nach einer langen Verletzung sukzessive erfolgreich integriert. Unsere klare Erwartungshaltung ist nun, dass der DFB ihn erneut schrittweise an das Team heranführt, um dann zu schauen, ob er für Turniereinsätze in Frage kommt“, wird Schalke-Sportdirektor André Hechelmann in der Mitteilung zitiert.

Schalke gibt Ouédraogo zunächst nur für neun Tage frei

In der Gruppenphase trifft das deutsche Team auf Mexiko (12.11., 13 Uhr MEZ, Bandung), Neuseeland (15.11., 13 Uhr, Bandung) sowie Venezuela (18.11., 10 Uhr, Jakarta). Ob Assan Ouédraogo bei einem Weiterkommen der deutschen Mannschaft beim DFB bleibt, ist aufgrund einer Lücke in den Fifa-Regularien noch offen. Denn die offizielle Fifa-Abstellungsperiode dauert nur vom 13. bis 21. November, nicht für die komplette WM. Und nur für diese neun Tage gibt Schalke Ouédraogo definitiv frei. Möglich also, dass er danach nach Gelsenkirchen zurückkehrt.

