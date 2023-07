Schalke: Assan Ouedraogo ist das größte Talent seit Leroy Sané

Mittersill. Assan Ouedraogo (17) sorgt in diesem Sommer für Furore. Die Erwartungen auf Schalke sind gestiegen, so plant S04 mit dem U17-Helden.

Das Training war gerade beendet, die meisten Profis des FC Schalke 04 legten sich auf den Rasen im Stadion des SC Mittersill, am Ende ihrer Kräfte nach einer weiteren kraftraubenden Einheit im Trainingslager bei fast erdrückender Hitze. Assan Ouedraogo, im Mai 17 Jahre alt geworden, schnappte sich hingegen einen Ball, legte sich ihn in rund 20 Metern Entfernung zurecht und schlenzte ihn perfekt in den Winkel des leeren Tores, als sei es die einfachste Übung der Welt. Dieser Junge hat was, dieses Talent ist das größte, wertvollste der Schalker Knappenschmiede seit Leroy Sané.