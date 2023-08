Schalke will in der zweiten Bundesliga richtig durchstarten und holt nur einen Sieg. Der MSV will nach den grottenschlechten Spielzeiten der Vergangenheit eine deutliche Leistungssteigerung zeigen und steht nach vier Spieltagen auf einem Abstiegsplatz. Beide Vereine haben jeweils einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Schalke-Reporter Andi Ernst, MSV-Experte Dirk Retzlaff und Moderator Nils Halberscheidt sprechen in der aktuellen Folge über Fehler, Pech und Störgeräusche, die anstehenden Matches, den Deadline Day und über die Möglichkeiten, die sich für die beiden Vereine in der Länderspielpause ergeben.

Podcast fußball inside Schalke-Analyse: Krise, Neuzugänge und Kritik an Thomas Reis

Essen. Schalke steckt nach nur vier Spielen in Liga zwei in der Krise. Wie geht es weiter? Darüber diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside.

Es war eine sehr ungemütliche Woche auf Schalke. Die schockierende 0:2-Heimniederlage gegen Holstein Kiel, die dritte Pleite im vierten Ligaspiel, hat deutliche Spuren hinterlassen. Bei den Spielern, aber auch bei Trainer Thomas Reis. Er habe "ein paar Kilos" zugenommen, sagte Reis am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Auswärtsspiel am Samstag bei Aufsteiger SV Wehen-Wiesbaden (13 Uhr, Sky).

Der Bundesliga-Absteiger reagierte mit zwei Transfers auf die Misere. Linksverteidiger Derry Murkin (FC Volendam) und Innenverteidiger Thomas Kalas (zuletzt Bristol City) sollen dabei helfen, die Wende beim FC Schalke 04 einzuleiten. Doch sind die Probleme der Königsblauen damit gelöst? Gibt es weitere Transfers am Deadline Day? Und was passiert mit dem zuletzt kritisierten Trainer Thomas Reis, sollte es auch in Wiesbaden keine Punkte geben? Mit diesen Fragen hat Moderator Nils Halberscheidt unseren S04-Experten Andreas Ernst im aktuellen Podcast fußball inside konfrontiert. Ebenfalls mit dabei: unser Chefreporter für den MSV Duisburg, Dirk Retzlaff. Viel Spaß beim Reinhören!

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04