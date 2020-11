Schalke: Als Ebbe Sand Gladbach im Alleingang abschoss

Gelsenkirchen/Mönchengladbach. In der Bundesliga trifft Schalke auf Borussia Mönchengladbach. Wir erinnern an die besten Duelle in Liga, Pokal und internationalen Wettbewerben.

FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach - dieses Duell hat eine lange Historie. Die Klubs trafen bereits in 114 Pflichtspielen aufeinander, von denen die Borussia 44 für sich entscheiden konnte. S04 gewann 36-mal. 34 Begegnungen endeten remis. Vor dem 115 Aufeinandertreffen von Gladbach und Schalke in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) blicken wir auf vier besondere Duelle zurück.

Schalke - Gladbach: Die Show des Titelverteidigers

An jenem November-Abend im Jahr 2002 machte Schalke 04 im DFB-Pokal kurzen Prozess. Beim 5:0 über Gladbach in der zweiten Runde benötigen die Königsblauen gerade einmal eine halbe Stunde Spielzeit für alle fünf Treffer. Gerald Asamoah erzielte das 1:0 in der 22. Minuten. Es folgte ein schneller Doppelschlag von Ebbe Sand (30./33.). Alle Hoffnungen der überforderten Gladbacher, vielleicht noch in der zweiten Halbzeit das Spiel zu kippen, machten Emile Mpenza (50.) und erneut Sand zunichte. Den dritten Schalker Pokal-Triumph in Serie aber gab es nicht. Im Achtelfinale gegen unterlag S04 dem FC Bayern mit 4:5 im Elfmeterschießen. Den entscheidenden Versuch vergab ausgerechnet Sand.

Schalke: Rost – Oude Kamphuis, Hajto, van Hoogdalem, Matellan – Kmetsch, Vermant, Varela (58. Hanke), Asamoah – Sand (75. Rodriguez), Mpenza (63. Trojan)

Mönchengladbach: Stiel – Münch, Pletsch, Korell – Witeczek, Stassin (46. Skoubo) – Strasser (54. Plate), Demo – Küntzel (61. Ulich), Ketelaer, van Hout

Tore: 1:0 Asamoah (22.), 2:0 Sand (30.) 3:0 Sand (33.), 4:0 Mpenza (50.), 5:0 Sand (55.)

Schiedsrichter: Sippel (München)

Zuschauer: 60.600

Schalke - Gladbach: Eine Pleite für die Ewigkeit

11:0! Die höchste Niederlage der Schalker Vereinsgeschichte stammt aus dem Jahr 1967, als die Fohlen-Elf mit ihren Stars wie Günter Netzer die Königsblauen schwindelig spielt. Netzer sagte damals: „Ich möchte nur wünschen, dass man bei Schalke diese hohe Niederlage so schnell wie möglich vergisst.“ Das taten sie. Eine Woche später gewann S04 im Pokal gegen Gladbach mit 4:2.

Mönchengladbach: Danner – Vogts, Lowin, Milder, Wittmann – Elfert, Wimmer, Netzer – Heynckes, Laumen, Rupp

Schalke: Elting – Senger, Rausch, Pyka, Fichtel – Nikolic, Neuser, Hermann – Blechinger, Bechmann, Klose

Tore: 1:0 Rupp (7.), 2:0 Heynckes (21.), 3:0 Laumen (30.), 4:0 Rupp (40.), 5:0 Netzer (47.), 6:0 Laumen (57.), 7:0 Rupp (62.), 8:0 Netzer (68.), 9:0 Laumen (71.), 10:0 Heynckes (85.), 11:0 Heynckes (90.)

Schiedsrichter: Betz (Regensburg)

Zuschauer: 17. 000

Hanke, Reus und Arango wirbeln gegen Schalke

Im Februar 2011 übernahm Lucien Favre die akut abstiegsbedrohte Borussia, rettete die Klasse in der Relegation - und führte sie mit erfrischendem Offensivfußball an die Tabellenspitze. Das bekam Schalke 04 ein Jahr später zu spüren. Marco Reus traf bereits nach 113 Sekunden, der Ex-Schalker Mike Hanke erhöhte nach feiner Kombination auf engstem Raum mit Juan Arango. Der Venezuelaner setzte den Schlusspunkt mit einem sehenswerten Freitstoß in den rechten Torwinkel

Mönchengladbach: ter Stegen – Jantschke, Brouwers, Dante, Daems – Nordtveit (73. Marx), Neustädter – Herrmann (79. de Carmargo), Arango – Reus – Hanke (90. Wendt)

Schalke: Unnerstall – Höger (79. Hoogland), Papadopoulos, Höwedes, Fuchs – Matip, Jurado (46. Metzelder) – Farfan (63. Draxler), Raul, Obasi – Huntelaar

Tore: 1:0 Reus (2.), 2:0 Hanke (15.), 3:0 Arango (32.)

Schiedsrichter: Gräfe (Berlin)

Zuschauer: 54.049

Als Schalke gegen Gladbach die Auswärtstor-Regel half

Einmal trafen Gladbach und Schalke auch im Europapokal aufeinander. Nach einem 1:1 im Achtfinal-Hinspiel der Europa-League-Saison 2016/2017 war S04 im Rückspiel in Gladbach gefordert. Es begann allerdings überhaupt nicht gut. Der Däne Andreas Christensen brachte Gladbach nach 26 Minuten in Führung, Mo Dahoud traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus mehr als 25 Metern unter die Latte zum 2:0. Doch Leon Goretzka mit einem abgefälschten Schuss und Nabil Bentaleb per Foulelfmeter sorgten für den Ausgleich. Schalke rückte dank der Auswärtstor-Regel ins Viertelfinale vor, wo gegen Ajax Amsterdam mit Trainer Peter Bosz Schluss war (0:2/2:3).



Mönchengladbach: Sommer – Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt – Dahoud, Kramer (46. Strobl) – Herrmann, Johnson (16. Hofmann) – Raffael – Drmic (83. Hahn)

Schalke: Fährmann – Kehrer, Höwedes, Nastasic, Kolasinac – Geis (46. Meyer), Bentaleb (79. Stambouli) – Caligiuri (88. Schöpf), Choupo-Moting – Goretzka – Burgstaller

Tore: 1:0 Christensen (26.), 2:0 Dahoud (45.+2), 2:1 Goretzka (54.), 2:2 Bentaleb (68./Foulelfmeter)

Schiedsrichter: Clattenburg (England)

Zuschauer: 46.283