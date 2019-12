Wolfsburg. Ahmed Kutucu hätte beim Spiel in Wolfsburg seine Chance in Schalkes Startelf bekommen, doch dann brach eine Verletzung wieder auf.

Schalke: Ahmed Kutucu war ein Kandidat für die Startelf

Zweimal hintereinander stand Ahmed Kutucu jetzt nicht im Schalker Kader, doch alle Theorien, was womöglich dahinter stecken könnte, sind absurd: Der Stürmer und Fan-Liebling ist schlicht und einfach verletzt – Kutucu plagen Probleme am Fuß. Und damit verpasste das Schalke-Eigengewächs zwei Spiele. Die Verletzung hatte er sich am Sonntagvormittag beim Training vor dem Spiel gegen Frankfurt zugezogen, schon da war er ausgefallen.

Zwar hatte Trainer David Wagner die Hoffnung, dass der 19-Jährige in Wolfsburg wieder fit sein könnte, doch nach einem Test am Vormittag musste er konstatieren: „Er hat beim Schießen weiterhin Probleme, das macht keinen Sinn.“ Deswegen war der Stürmer zwar mit in Wolfsburg, zählte aber nicht zum offiziellen Schalke-Kader, in dem sogar ein Platz frei blieb.

In dieser Saison neunmal eingewechselt

Das Pech war umso größer, weil Kutucu in Wolfsburg eine Chance von Beginn an gewunken hatte. Wagner verriet: „Er war eine Option für die Startelf.“ Der 19-Jährige wurde in dieser Saison zwar bislang in der Bundesliga neunmal eingewechselt, zuletzt beim 1:2 in Leverkusen bereitete er als Joker auch Schalkes Tor vor. Doch von Beginn an ließ ihn Schalke-Trainer David Wagner noch nie spielen, was von Teilen der S04-Anhänger kritisch gesehen wird. (MH)