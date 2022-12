Schalke: Adventssingen in Glückauf-Kampfbahn fast ausverkauft

Gelsenkirchen. Am 3. Advent findet in der Arena das 5. Weihnachtssingen des FC Schalke 04 statt. Eine Woche später wird es in der "GAK" besinnlich.

Am 3. Advent findet in der Gelsenkirchener Veltins-Arena das Weihnachtssingen des FC Schalke 04 statt.

Zuletzt kamen vor der Corona-Pandemie 2019 immerhin fast 34.000 S04-Fans ins Stadion, um sich mit Liedern und Vorträgen gemeinsam auf das christliche Fest einzustimmen.

Auch in diesem Jahr wird es am 11. Dezember bei der um 17 Uhr beginnenden Veranstaltung für die Schalker wieder professionelle Verstärkung geben. Schlager-Sternchen Vanessa Mai ist in Gelsenkirchen dann ebenfalls am Start, wie Kinderliedsänger Volker Rosin und die Schauspielerin und Sängerin Lisa Küppers – eine bekennende Anhängerin der Knappen.

Nur noch 50 Restkarten

Die vielleicht noch stimmungsvollere Kulisse bietet der FC Schalke 04 Supportersclub eine Woche danach in der Glückauf-Kampfbahn. Denn dann gibt es auf der Tribüne der traditionsreichen „GAK“ das 7. Adventssingen. Und die Tribüne ist bereits fast ausverkauft. „Aktuell haben wir noch 50 Restkarten“, erklärt Andraes Jour vom Supportersclub. Der Supportersclub ist eine Interessenvertretung der S04-Mitglieder. Damit sind bereits 90 Prozent der 500 zum Preis von vier Euro zur Verfügung stehenden Tickets verkauft.

Auch das Adventssingen musste wegen der Corona-Pandemie zweimal ausfallen. Es wird rein ehrenamtlich vom derzeit in der Schalker Kultstätte spielenden Verein Teutonia Schalke zusammen mit der örtlichen Kirche und dem Supportersclub veranstaltet.

Jour rechnet damit, dass an den letzten beiden Vorverkaufstagen an den kommenden beiden Freitagen ab 16 Uhr im Schalker Meile Treff die restlichen Tickets noch verkauft werden. „In den vergangenen Jahren musste die beliebte Veranstaltung für die ganze Schalker Vereinsfamilie ja wegen der Corona-Pandemie leider ausfallen. Auch in diesem Jahr haben wir lange abgewartet, weil wir mögliche Auflagen bezüglich der Pandemie abwarten wollten und wir uns lange nicht sicher waren, ob das Weihnachtssingen überhaupt möglich sein wird“, sagt Jour. „Wir haben deswegen auch keinen großen Basar oder eine Tombola organisiert, wie wir es zuletzt vor Corona hatten.“

Besinnlich wird es dennoch. Es wird Weihnachtsmarktstände mit Bier und Bratwurst, mit Glühwein und Keksen geben. Wie immer soll der Reinerlös aus Eintrittsgeldern und Verkauf an Gelsenkirchener Einrichtungen gespendet werden.

Das Adventssingen des Supportersclubs gibt es seit 2014. Zwei Jahre später stieg der S04 mit seiner Veranstaltung ein. Im ersten Jahr gab es Irritationen, weil beide Veranstaltungen am selben Tag durchgeführt wurden. Seitdem werden sie aber an unterschiedlichen Tagen abgehalten, so dass man sich nicht in die Quere kommt und Fans die Möglichkeit haben, beide Singen zu besuchen.

