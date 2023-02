Schalke: 14.000 Ticket-Anfragen für Derby beim VfL Bochum

Schalke 04 hat es geschafft. Gegen den VfB Stuttgart gibt es einen 2:1-Sieg. Nun geht es in die Derby-Wochen. Darüber sprechen wir in unserem Schalke-Talk.

Gelsenkirchen. Der Ansturm auf Tickets ist auf Schalke riesig. 14.000 Anhänger wollten S04 nach Bochum begleiten - nur rund 3000 Tickets standen zur Verfügung.

Torwart Ralf Fährmann stand vor der Nordkurve, vergoss Tränen der Rührung. Trainer Thomas Reis hüpfte auf und ab, umarmte jeden, der ihm über den Weg lief, und die Fans des FC Schalke 04 riefen im Überschwang der Gefühle zehntausendfach: „Die Nummer eins im Pott sind wir.“ Am Samstag zeigte sich in der Arena, was zwei Tore und ein Sieg nach langer Durststrecke für ein Feuerwerk auslösen können. Mit 2:1 (2:0) hatte das Bundesliga-Schlusslicht den VfB Stuttgart niedergerungen und sich im Abstiegskampf zurückgemeldet. Schalke ist zurück im Rennen um den Klassenerhalt – ja, wirklich. Platz 15 ist nur drei Punkte entfernt.