Schalke 04: Wohl eher kein Kauf von Jean-Clair Todibo

Gelsenkirchen. Seit diesem Winter spielt Jean-Clair Todibo vom FC Barcelona auf Leihbasis für den FC Schalke 04 in der Bundesliga. Ob er bleibt, ist ungewiss.

In seinen ersten Wochen im Ruhrgebiet entpuppte sich der vom FC Barcelona ausgeliehene Jean-Clair Todibo als die erhoffte Verstärkung für die Defensive des FC Schalke 04. Im Sommer läuft die Leihe ab, der S04 verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro plus Boni und hat die Zukunft des 20-jährigen Franzosen damit selbst in der Hand.

Doch spätestens seit der Corona-Unterbrechung und den damit verbundenen finanziellen Auswirkungen scheint es mehr als zweifelhaft, dass Schalke Todibo für diese Summe verpflichten wird. „Man muss kein Prophet sein, um zu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit durch die aktuelle Krisensituation eher gesunken ist“, sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider dem Fußballmagazin Kicker. Schneider will das Thema auf sich „zukommen“ lassen. Er betonte: „Es gilt, dabei sicher auch die Pläne des FC Barcelona zu berücksichtigen.“

Schalke-Fans wählen Todibo zum Spieler des Monats

Dort steht Todibo noch bis zum Sommer 2023 unter Vertrag. Da seine Chancen auf Einsatzzeiten beim spanischen Tobklub eher gering sind, ist es durchaus vorstellbar, dass die Knappen versuchen, den Innenverteidiger ein weiteres Mal auszuleihen. Sollten sich die Königsblauen nach dem Ende dieser Saison wider Erwarten für eine feste Verpflichtung Todibos entscheiden, erhält Barcelona eine Rückkaufoption von Höhe von 50 Millionen Euro plus Boni.

Der französische U20-Nationalspieler kommt bislang auf sieben Pflichtspieleinsätze für das Team von David Wagner. Zweimal spielte er über 90 Minuten. Nach kleineren Anlaufschwierigkeiten hat er die Mehrheit der Schalke-Fans offenbar von sich überzeugt: Sie wählten Todibo zum Spieler des Monats Februar.