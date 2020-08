Schalke 04 Schalke 04 will Vedad Ibisevic: So reagiert das Netz

Essen. Der Transfer ist noch nicht perfekt doch im Netz geht es schon hoch her. Die Gerüchte um Vedad Ibisevic und Schalke sorgen für Diskussionen.

Die Fakten sind klar. Die Corona-Krise hat den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hart getroffen. Der Klub muss auf das Geld achten, kostspielige Transfers sind nicht zu bezahlen. Daher muss Schalke Spieler verkaufen, um selber tätig zu werden. Oder aber Leihgeschäfte tätigen. Die dritte Möglichkeit: S04 muss ablösefreie Akteure unter Vertrag nehmen.

Wie zum Beispiel Vedad Ibisevic, denn im Sturm sucht Königsblau noch Verstärkungen. Der 36-Jährige weiß, wo das Tor steht, zudem ist er ablösefrei, sein Vertrag bei Hertha BSC lief am 30. Juni 2020 aus. Jetzt soll er nach Gelsenkirchen wechseln. Bei den Fans von Schalke kommt dieser Deal nicht wirklich gut an. Ein Twitter-User schrieb mit Blick auf einen möglichen Ibisevic-Vertrag auf Schalke: "Ganz nach dem Motto. Wenn wir schon nicht gewinnen können, treten wir wenigstens ihren schönen Rasen kaputt". Der Tenor ist meist derselbe: "Die Verzweiflung muss groß sein." Wobei es auch Schalke-Anhänger gibt, die daran erinnern, was für eine unglaubliche Torquote der Routinier hat. Ein Berliner Fan schrieb: "Was Torriecher, Abschluss, Stellungsspiel, Kopfballspiel und Elfmeter betrifft, ist er 'ne absolute Granate. Schade, hätte ihn gerne noch eine Saison als Backup bei uns gesehen." Doch die meisten User sehen eher die Gefahren bei solch einem Wechsel.

Vedad Ibisevic zu Schalke 04? So reagieren die Twitter-Nutzer:

Vedad #Ibisevic ist so alt. Bei ihm hätte man sogar Verständnis dafür, wenn er seinen Wechsel per Fax verkünden würde. — footage Magazin (@footagemagazin) August 26, 2020

#Ibisevic Wenn man Kutucu wegen angeblich mangelnder Umsetzung der taktischen Vorgaben (Defensivarbeit/Pressing) nicht spielen lässt und ihm diesen 36 (!) Jährigen vor die Nase setzt. Vom Charakter mal abgesehen fügt er unserem Kader nichts hinzu und passt null zum Spielstil. pic.twitter.com/0ttTu7yyzE — Harry Lansmann (@geilerHarryLoL) August 26, 2020

Wieso overraten alle #Ibisevic?



Was Torriecher, Abschluss, Stellungsspiel, Kopfballspiel und Elfmeter betrifft, ist er 'ne absolute Granate.

Schade, hätte ihn gerne noch eine Saison als Backup bei uns gesehen 🙄 — Olli (@Ollixesh) August 26, 2020

Auch wenn ich #Ibisevic menschlich echt ätzend finde, weiß er wo das Tor steht!



Aber was bringt ihm das, wenn keiner fähig ist ihn in Szene zu setzen?#s04 — Punkrock-Nik (@nikfsninety8) August 26, 2020

Wir hätten da noch Bobby Wood, den bekommt ihr auch umsonst 🙃 @s04 #Ibisevic — chris (@flyeralsjesus) August 26, 2020

Ganz nach dem Motto "Wenn wir schon nicht gewinnen können, treten wir wenigstens ihren schönen Rasen kaputt"#S04 #Ibisevic — don't panic_berlin (@dontpanicBerlin) August 26, 2020

Es ist kaum noch auszuhalten. Wofür hat der#s04 denn einen Aufsichtsrat?



KANN MAL BITTE EINER DEM WAHNSINN EIN ENDE BEREITEN? DANKE!



Lieber gehe ich mit dem aktuellen Kader in die neue Saison als mit dieser Scheiße, die anscheinend passieren soll.#mckennie #ibisevic — Bini (@biniam93) August 26, 2020

Mit #Ibisevic knüpft der #S04 endlich wieder an alte Zeiten an. Ein Transfer vom Kaliber Ali Karimi. #Schalke #Schneider — Ruhrpottler45 (@Ramon34406) August 26, 2020