Schalke 04: Warum Rabbi Matondo Serge Gnabry bewundert

Gelsenkirchen. Rabbi Matondo gehört zu den größten Versprechen von Schalke 04. In seinem Spiel orientiert er sich unter anderem an Serge Gnabry.

Rabbi Matondo, Flügelflitzer des FC Schalke 04, orientiert sich in seiner Spielweise unter anderem am deutschen Nationalspieler Serge Gnabry von Ligarivale FC Bayern München. „Ich mochte ihn schon immer“, sagte der 19-Jährige im Gespräch mit dem Sportportal "The Athletic".

Grund dafür ist auch der FC Arsenal, wie Matondo verriet: „Ich will nicht lügen: In meiner Kindheit war ich Arsenal-Fan und er spielte bei Arsenal. Ich mochte seine Spielweise schon damals. Inzwischen macht er es beim FC Bayern natürlich sehr gut.“

Noch viel früher in seiner Kindheit entdeckte er auch durch seinen Vater, der ebenfalls ein großer Fan der Gunners war, seine Leidenschaft für den Fußball. Statt Gnabry bewunderte er damals Thierry Henry und Robin van Persie. „Sie sind aus der Zeit, in der ich begriffen habe, wie Fußball funktioniert“, sagte der walisische Nationalspieler, der zu Saisonbeginn aus der U23 von Manchester City nach Gelsenkirchen gewechselt war.

Schalkes Rabbi Matondo: „Wir pressen mit Hirn“

Siegerpose: Rabbi Matondo nach seinem Tor in Leipzig. Foto: Jan Woitas / dpa

Nach durchwachsenem Start in Deutschland hat sich Matondo inzwischen besser auf Schalke eingelebt. Wie er verrät, fiel es im gerade im Sommer unter Trainer David Wagner schwer, sich an das intensive Pressing der Königsblauen zu gewöhnen. „Es ist sehr anspruchsvoll“, gibt er zu. „Es ist echt hart, aber es muss gemacht werden. Diese Arbeit ist der Grund, weshalb wir aktuell besser dastehen als in der vergangenen Saison. Wir waren schon immer ein Pressing-Team, aber jetzt pressen wir mit Hirn.“

Wie dieses Pressing-System funktionieren kann, zeigte sich in der Bundesliga-Hinrunde unter anderem beim 3:1-Sieg gegen RB Leipzig, als Matondo sein bislang bestes Spiel im königsblauen Trikot zeigte und sein erstes Tor erzielte. „Ich habe es einfach gebraucht“, sagt er. „Es spukte mir die ganze Zeit im Kopf herum, denn ich setze mir selbst immer kleine Ziele. Hätte ich es nicht geschafft, vor 2020 mein erstes Tor zu schießen, wäre ich von mir selbst genervt gewesen.“