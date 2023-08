Schalke 04 vor Lautern - Start-Garantie für Terodde

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat vor dem Heimspieldebüt in der 2. Liga einen Spieler verpflichtet. Was Thomas Reis in der PK gesagt hat, gibt's hier nachzulesen.

Es gibt beim FC Schalke 04 einiges zu bereden: Der Saisonauftakt beim Hamburger SV ist vom Ergebnis her mit dem 3:5 in die Hose gegangen, dann haben sich die Königsblauen auch noch von Vorstands-Chef Bernd Schröder getrennt. Und nun steht das erste Heimspiel der Saison am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1) gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Was Trainer Thomas Reis vorher auf der Pressekonferenz zu sagen hat, können Fans hier heute (ab 13 Uhr) im Liveticker verfolgen.

Schalke gegen Lautern: Kann Baumgartl die Abwehr stabilisieren?

Gegen Lautern kommt es für Schalke 04 darauf an, die Abwehrleistung zu stabilisieren. Kann Timo Baumgartl, der in Hamburg noch nicht im Kader war, mehr Sicherheit geben? Und wie plant Thomas Reis mit Yusuf Kabadayi, den S04 heute noch von der Reserve des FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet hat? Die Antworten gibt der Trainer bei der PK.

13.00 Uhr: Es geht los, Thomas Reis sitzt auf dem Podium.

13.01 Uhr: Direkt eine Frage zu Yusuf Kabadayi: "Wir waren lange in Kontakt. Ein junger Spieler, sehr akribisch, unglaublich hohes Tempo, gut im 1:1, mutig. Das erhoffen wir uns von ihm. Er ist ein Spieler, den man definitiv weiterentwickeln kann."

13.03 Uhr: Für einen Einsatz am Samstag gegen Kaiserslautern ist aber noch früh. Kabadayi hat schon am Donnerstag mittraininert, aber: "Das ist mir definitiv noch zu früh. Ich denke, er wird schnell auf einem guten Niveau sein."

13.05 Uhr: Traut Reis dem Neuzugang den Durchbruch zu? "Soichiro Kozuki hat auch "nur" Regionalliga gespielt. Das ist eine gute Liga für junge Spieler, um sich zu entwickeln. Yusuf hat eine gute Ausbildung beim FC Bayern bekommen. Warum soll er den Sprung nicht schaffen? Kozuki hat's hier vorgemacht."

13.07 Uhr: Was muss gegen Lautern geändert werden in der Verteidigung? "Wir haben im Kollektiv nicht gut performt, was die Defensive angeht. Die Mannschaft weiß, dass sie nicht alles richtig gemacht hat - in die Kritik beziehe ich mich ein."

13.08 Uhr: Was meint der Trainer damit? "Ich hätte eine Entscheidung anders treffen können oder gar müssen, um der Mannschaft die Sicherheit zu geben, am Ende den Punkt mitzunehmen. Ich hinterfrage mich immer zuerst. Wir müssen das Defensivverhalten besser gestalten, bis zum Ende verteidigen. Diese Erwartung haben wir. Fußballerisch haben wir anfangs aber auch nicht immer die richtige Lösungen gefunden. Auch da wird es mehr Unterstützung von mir von außen geben."

13.10 Uhr: Noch mal zu Yusuf Kabadayi: "Wir haben einiges an Personal auf den Außenbahnen. Aber wir wollen auch den Kaderwert steigern. Yusuf ist ein sehr junger Spieler, den man entwickeln dann. Gelingt ihm das, steigt der Kaderwert. Er war sofort Feuer und Flamme, er will für Schalke auflaufen."

13.12 Uhr: Reis zur Selbstkritik, was er gegen Hamburg im Nachhinein anders machen würde: "Hinterher bin ich so schlau wie ihr. Ich hätte eine Spieler früher rausnehmen können, der vorbelastet war, der vielleicht auch nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen konnte." Gemeint ist Ibrahima Cissé, der in der 70. Minute Gelb-Rot sah. "Aber für mich hat es sich so angefühlt, dass er nicht nach Gelb-Rot schreit. Im Nachhinein hätten wir Ibrahima schützen und vielleicht einen Punkt mitnehmen können. Aber das schreibe ich mir auf die Fahne - aber damit kann ich umgehen. Niemand ist fehlerfrei, man kann daraus lernen."

13.16 Uhr: Wie hat Cissé die Woche verlebt? "Ich finde, man sollte einen Spieler in so einem Fall erstmal in Ruhe lassen. Das ist aber Philosophie eines jeden Trainers. Für mich war wichtig, trotzdem mit ihm zu sprechen. Wir wissen, dass er durch den U23-Afrika-Cup nicht den Urlaub hatte wie alle anderen. Da hat er sehr gut gespielt. Ich habe auch mit Asa (Gerald Asamoah, d. Red.) gesprochen. Wir waren der Meinung, dass ihm eine Pause gut tun würde. Er hat aber für sich entschieden - ich habe es ihm freigestellt, ob er ein paar Tage haben und den Kopf freibekommen möchte -, dass er das nicht möchte. Er sagte: Das ist so im Fußball. Das ist dann auch eine Entwicklung, er ist gewillt, Dinge wieder besser zu machen."

13.18 Uhr: Kommt nun Timo Baumgartl zum Debüt? "Es sieht danach aus, dass ich diese Entscheidung treffen werde." Baumgartl wird dann neben Marcin Kaminski auflaufen. "Wir haben ihn geholt, um uns zu verstärken. Er ist noch nicht bei 100 Prozent, aber wir erhoffen uns viel von ihm. Der Druck liegt aber nicht nur auf ihm, die ganze Mannschaft muss ein Feuerwerk abbrennen."

13.20 Uhr: Personelles: Michael Langer hatte im Training einen Zusammenprall mit Ibrahima Cissé, aber nichts wildes. Es bleibt bei den verletzungsbedingten Ausfällen Ralf Fährmann und Leo Greiml.

13.21 Uhr: Herrscht jetzt schon Druck nach dem 3:5-Auftakt? "Wer für Schalke 04 spielt und arbeitet, hat immer Druck. Aber es ist positiver Druck. Leider haben wir aus Hamburg nichts mitgenommen - trotz drei geschossener Tore. Jetzt ist das erste Heimspiel da. Lautern hat auch null Punkte. Wir wollen die ersten Punkte holen, um unser Ziel zu erreichen."

13.22 Uhr: Zu Kaiserslautern: "Es ist eine Mannschaft, die so zusammengeblieben ist. Die Mannschaften von Dirk Schuster - ich kenne ihn, habe am Ende meiner Karriere noch kurz mit ihm zusammengespielt - sind immer top eingestellt. Sie gehen rigoros in die Zweikämpfe, haben gegen St. Pauli mit Dreierkette gespielt. Sie haben eine hohe Dynamik, beim Umschaltspiel muss man immer wach sein. Ihre schnellen Spieler außen sind sehr gefährlich. Ich gehe nicht davon aus, dass sie uns anlaufen und zustellen werden. Falls doch, finden wir da auch eine Lösung."

13.25 Uhr: Wie hat Thomas Reis Simon Terodde wahrgenommen im ersten Spiel? "Wir haben die Philosophie der Mannschaft mitgegeben, dass alle mitarbeiten. Simon hat (nach dem Ende der Erstliga-Saison, d. Red.) gesagt: Er hat Lust, nicht so aufzuhören. Dass er sich jetzt nicht einfach auf die Bank setzt, zeigt seinen Sportgeist. Er hatte eine gute Vorbereitung, hat die Jungs gepusht."

13.27 Uhr: Stürmt Terodde auch gegen Kaiserslautern? "Ich bin froh, dass ein richtiger Konkurrenzkampf entstanden ist. Ich muss Entscheidungen treffen. Im Moment ist die Entscheidung so, dass Simon von Beginn an in Hamburg gespielt hat und er aller Voraussicht nach auch gegen Kaiserslautern von Beginn an auflaufen wird. Aber es ist nicht gesagt, dass Sebastian Polter nur noch im zweiten Glied ist. Es kommt immer auf die Spiele und die Gegner an. Wenn man adäquat nachlegen kann, wenn sich einer verausgabe hat, bin ich froh, so nachlegen zu können."

13.30 Uhr: Zum Abgang von Mehmet Aydin, Verstärkung noch auf den Außenverteidiger-Positionen gewünscht? "Ich bin im ständigen Austausch mit Andre Hechelmann. Natürlich versuchen wir, eventuell noch was auf den Außenbahnen zu machen. Es muss finanziell passen, der Spieler muss sich gleich zu Schalke bekennen. Aber ich kann nur betonen: Wir haben auch Spieler wie Henning Matriciani oder Niklas Tauer, der gerade einen sehr guten Eindruck macht. Wir werden auf jeden Fall die Augen offen halten."

13.31 Uhr: Und das war's mit der PK.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04