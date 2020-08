Schalke: Schneider spricht über mögliche Transfers bei S04

Gelsenkirchen. Schalke 04 kassierte in den Testspielen gegen Verl und Uerdingen Niederlagen. Fans hoffen auf Verstärkungen. Jochen Schneider kann das verstehen.

Am Wochenende haben die Profis des FC Schalke 04 ihr Trainingslager in den österreichischen Alpen beendet. Die Ergebnisse des Fußball-Bundesligisten in den Testspielen: enttäuschend. Darunter waren Niederlagen gegen die Drittligisten SC Verl (4:5) und den KFC Uerdingen (1:3). Personell benötigen die Königsblauen noch Verstärkung. Nach Informationen dieser Redaktion soll Vedad Ibisevic ablösefrei ins Revier wechseln.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

Nach dem Wechsel von Weston McKennie zu Juventus Turin könnten Zugänge folgen. "Die Lage hat sich nicht verschlechtert", sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bei der Sportschau und ließ ein Lächeln folgen. Bislang steht der Transfermarkt noch still. Nicht nur auf Schalke. "Insgesamt ist wenig los", so Schneider. Das hat verschiedene Gründe. Viele Klubs müssen aufgrund der Corona-Pandemie sparen. Dazu liefen noch bis zum vergangenen Wochenende die internationalen Wettbewerbe.

Schalke: Schneider nennt keine Namen

Schalke kann also durchaus noch aktiv werden. "Der Kader ist an der einen oder anderen Stelle noch nicht ausbalanciert. Da sind wir dran", sagte Schneider weiter. Konkret wurde er nicht, nannte weder Positionen, noch Spielernamen von potenziellen Zu- oder Abgängen. "Da gehören immer mehrere Parteien dazu. Nicht nur ein neuer Spieler, sondern in der Regel auch ein abgebender Verein", sagte Schneider. "Da müssen Sie sich noch ein wenig in Geduld üben."

Angesichts der schwachen Ergebnisse in der Vorbereitung werden die S04-Fans auf Verstärkungen hoffen. Jochen Schneider kann diesen Wunsch nachvollziehen. "Ich kann verstehen, dass der eine oder andere nervös wird, wenn das eine oder andere Testspiel verloren geht", sagt er.

Transferfenster ist länger geöffnet

Noch hat der Sportvorstand Zeit, Vertragsgespräche zu führen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist das Sommer-Transferfenster länger als üblich geöffnet. Es wird erst am 5. Oktober schließen. (fs)