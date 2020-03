Der nächste Tiefschlag trifft Schalke 04 gleich doppelt und dreifach. Denn die Verletzten-Situation hat sich dramatisch zugespitzt. Am schlimmsten hat es Omar Mascarell erwischt: Der Kapitän fällt mit einem Adduktorenriss mit Sehnenbeteiligung bis zum Saisonende aus. Mascarell fehlte deswegen bereits bei der 0:3-Niederlage am Samstag in Köln, er erlitt die Verletzung am Freitag beim Abschlusstraining, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Mascarell war beim Training bei einer Drehbewegung weggerutscht, berichtete Trainer David Wagner. Er bestätigte: “Omar wird diese Saison mit Sicherheit nicht mehr zurückkehren.” Ein schwerer Schlag: Der Spanier hatte bislang alle Spiele mitgemacht, er war der verlängerte Arm von Wagner auf dem Platz. Im Winter hatte der Trainer ihn erst zum Kapitän ernannt.

Schalke 04: Ozan Kabak nach Auswechslung im Krankenhaus

Doch die Mascarell-Verletzung ist nicht der einzige Tiefschlag, der Schalke zusätzlich zur sportlichen Misere hart trifft: Auch Nationalspieler Suat Serdar verletzte sich am Freitag im Abschlusstraining: Er hat sich einen Zeh angebrochen. Für das Pokalspiel am Dienstag gegen Bayern rechnet Wagner ganz sicher nicht mit Serdar, auch ein Einsatz im nächsten Ligaspiel am Samstag gegen Hoffenheim ist unwahrscheinlich.

Zu befürchten ist zudem auch noch ein weiterer Ausfall von Ozan Kabak, der beim Spiel in Köln nach einem Zusammenprall große Schmerzen im Bereich Hüfte/ Becken/ Rücken hatte und nach seiner Auswechslung direkt ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort gab es bislang nur eine Teil-Entwarnung, berichtete Wagner: Auf den Röntgenbildern sei keine Verletzung des Knochens zu sehen, so Wagner. Aber: “Jetzt werden die weiteren Untersuchungen folgen, was innere Verletzungen wie etwa die Niere betrifft.”

Eine Hiobsbotschaft jagte die nächste. Wagner: “So exorbitant, wie uns das jetzt trifft, das ist wahnsinn.” Mit Benjamin Stambouli, Salif Sané und Daniel Caligiuri sind drei weitere Stammspieler seit Wochen verletzt. Schalke geht am Stock - sportlich und personell.