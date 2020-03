Gelsenkirchen. Langeweile macht erfinderisch. Die Schalker Weston McKennie und Rabbi Matondo bescheren den Fans in der Bundesliga-Zwangspause besondere Momente.

Während der coronabedingten Bundesliga-Zwangspause vertreiben sich zahlreiche Profifußballer die Zeit in den sozialen Medien. Weston McKennie und Rabbi Matondo wissen ihre Fans dabei zu begeistern. In Live-Chats bei "Instagram" chatten sie in Einzelgesprächen mit ihren Anhängern.

Foto: Instagram / @west.mckennie

Bereits mehrfach ging US-Nationalspieler McKennie live und sprach mit seinen tausenden Followern. Mal holte er den ehemaligen Dortmunder Christian Pulisic (jetzt FC Chelsea) dazu, mal redete er mit seinen Nationalmannschaftskollegen Tyler Adams (RB Leipzig), doch zwischendurch holte er auch zufällige Fans in den Livestream. Manch einer lag dabei schon im Bett und reagierte sprachlos, andere wollten dem Schalker Lieder auf dem Klavier vorspielen - und scheiterten vor lauter Nervosität.

Ähnlich lief es auch beim 19-jährigen Matondo. Der Flügelstürmer lud ebenfalls einzelne Fans in seinen Livestream ein, gegen die er sich anschließend online in der Fußballsimulation FIFA 20 duellierte. Für die kommenden Tage hat der Waliser weitere Streams angekündigt, in denen Anhänger die Möglichkeit haben werden, gegen ihn anzutreten.

Schalke 04 setzt im Homeoffice auf Cyber-Training

Abseits dieser netten Spielereien sind die Schalke-Profis aktuell angewiesen, sich im Homeoffice fit zu halten. McKennie etwa hat sein Wohnzimmer zu einem kleinen Fitnessstudio umfunktioniert, wie er im Podcast des "Sports Illustrated" erzählte.

Ergänzt werden die Homeoffice-Einheiten auf Schalke künftig durch Cyber-Training, wie der Verein am Freitag verkündete. Während die Spieler ihre Übungen zu Hause durchführen, werden sie durch einen Video-Call miteinander verbunden sein. Das bedeutet, dass alle Spieler gleichzeitig trainieren und sich während der Übungen gegenseitig sehen können. „Für uns als Mannschaftssportler ist es enorm wichtig, im Team interagieren zu können, selbst wenn wir räumlich getrennt sind“, erläutert David Wagner das Cyber-Training auf der Klub-Website. „Gleichzeitig können unsere Athletiktrainer die Einheiten steuern und bei den Übungen optimierend eingreifen.“