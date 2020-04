Schalke 04: Schneider nennt sein Highlight der S04-Hinrunde

Gelsenkirchen. Die Saison von Schalke 04 glich bislang einer Berg- und Talfahrt. Ein Spiel stach für Vorstand Jochen Schneider positiv heraus.

Vor der coronabedingten Zwangspause in der Bundesliga steckte der FC Schalke in einer sportlichen Krise. Speziell in der Hinrunde präsentierten sich die Gelsenkirchener allerdings deutlich besser. Speziell der 3:1-Hinspielsieg gegen RB Leipzig im September 2019.

„Das war das Highlight unserer Mannschaft“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider bei "Sky". „Gerade gegen eine tolle Mannschaft wie RB zu gewinne, war etwas Besonderes.“

Seine schönste Siegerpose: Schalke-Talent Rabbi Matondo nach seinem Tor in Leipzig – „wahrscheinlich mein bisher bestes Spiel als Profi“. Foto: Jan Woitas / dpa

Im Auswärtsspiel gegen den damaligen Tabellenführer trafen Salif Sane, Amine Harit und Rabbi Matondo zum Sieg für die Königsblauen. Emil Forsberg erzielte in der Schlussphase den Treffer für die Leipziger. (fs)