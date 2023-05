Darko Churlinov kann für Schalke nicht der Heilsbringer sein

Schalke lebt. Der Last-Minute-Sieg gegen Bremen hat die Emotionen explodieren lassen, nur hat er tabellarisch für Schalke nicht so viel verändert. Kann er trotzdem der entscheidende Schritt zum Klassenerhalt gewesen sein und den entscheidenden Schub für die letzte Spiele geben? Etwas entspannter ist die sportliche Situation beim MSV Duisburg. Der hat den Klassenerhalt sicher, bangt aber einmal mehr um die Lizenz. Schalke-Experte Andreas Ernst, MSV-Experte Dirk Retzlaff und Moderator Timo Düngen haben also viel Gesprächsstoff. Viel Spaß!

Essen. Bereits heute starten Schalke 04 und der MSV Duisburg in den Spieltag. Die Königsblauen sind im Tabellenkeller gefordert. Unser Podcast.

Nicht zuletzt der am vergangenen Wochenende der emotional erspielte 2:1-Sieg über Werder Bremen zeigt: Schalke 04 lebt. Nach 0:1-Rückstand schlugen die Königsblauen zurück, in der Nachspielzeit sicherte sich das Team von Trainer Thomas Reis drei Punkte im Abstiegskampf, die unfassbar wichtig waren. Vier Spieltage vor Saisonende halten sich die Schalker dadurch weiterhin die Möglichkeit des Klassenerhalts offen. An diesem Wochenende legt S04 in der Bundesliga vor - am Freitag gastiert der Verein beim 1. FSV Mainz 05. Die Chance, die Konkurrenz aus Bochum, Stuttgart und Co unter Druck zu setzen.

Der MSV Duisburg kann ohne Druck in die Endphase der Saison gehen

Druck verspürt der MSV Duisburg indes keinen mehr. Nach dem 4:0-Sieg bei der SpVgg Bayreuth ist der Klassenerhalt in der 3. Liga nahezu unter Dach und Fach. Der MSV kann entspannt in die letzten Aufgaben gehen und die Personalplanung für die kommende Spielzeit vorantreiben. Auch die Zebras sind schon am Freitag gefordert, um 19 Uhr ist dann Erzgebirge Aue mit dem ehemaligen MSV-Coach Pavel Dotchev zu Gast.

In unserer neuen Folge des Podcasts fussball inside spricht Moderator Timo Düngen mit Schalke-Reporter Andreas Ernst und MSV-Experte Dirk Retzlaff über die beiden Klubs und deren Situation.

Abonnieren Sie unseren Podcast kostenlos

Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572

„fußball inside“ ist ein Podcast von FUNKE Sport, WAZ und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Unsere Experten diskutieren Woche für Woche über die Lage bei den großen Revierklubs Borussia Dortmund, VfL Bochum, Schalke 04, MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Informativ, unterhaltsam - und immer aktuell. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04