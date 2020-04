Schalke 04: Oczipka mit besonderer Aktion für Pflegekräfte

View this post on Instagram

Hey Leute, es ist eine kräfteverzehrende Zeit. Ganz sicher nicht für mich und die meisten von uns. Die, die sich einfach nur an ein paar Regeln halten müssen, sondern für diejenigen, die es in unserer Gesellschaft nicht so leicht haben. Und natürlich auch für diejenigen, die momentan alles dafür tun, dass wir bestmöglich und gemeinsam aus dieser Situation herauskommen. Ich persönlich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie ich mich in dieser Zeit engagieren kann. Mir ist wichtig, dass die Hilfe auch zu 100 Prozent dort ankommt, wo sie nötig ist. Gestern habe ich deswegen die Uniklinik Essen besucht und ihnen eine finanzielle Spende und speziell den Pflegekräften 50 Paar Sportschuhe überreicht. Das Wichtigste ist mir aber, die Menschen, die es wirklich verdient haben, in den Mittelpunkt zu stellen und sie ihre Geschichte erzählen zu lassen. Ich durfte mit Maren und Tim schon zwei wunderbare Menschen kennenlernen, die ihren Beruf als Pflegekraft einfach nur lieben. Ich werde in den nächsten Wochen immer mal wieder Videos von Menschen posten, die diese Plattform und die Anerkennung verdient haben. Morgen geht es mit den beiden los. Außerdem kann ich euch alle nur dazu ermutigen, sich auch selbst zu engagieren. Nie gab es so viele Hilfsaktionen wie aktuell und nie waren sie wichtiger. Also schaut doch mal wie ihr euch persönlich einbringen und unterstützen könnt. Euer Basti #Gemeinsam #WahreHelden #Zusammenhalt #Abstandgehalten @universitaetsmedizinessen