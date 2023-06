Schalke 04: News, Gerüchte, Transfers - alle Infos

Gelsenkirchen. Schalke 04 spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Die Planungen laufen auf Hochtouren, hier bleiben Sie auf dem Laufenden.

Nach dem erneuten Abstieg in die 2. Bundesliga muss sich Schalke 04 neu aufstellen. Zwar fällt der Umbruch nicht so groß wie vor zwei Jahren aus, dennoch sind einige Spieler nicht zu halten. Alex Kral kam bereits bei Union Berlin unter, abzuwarten bleibt, was mit Marius Bülter und Rodrigo Zalazar passiert. Neuzugänge hat der Verein bislang noch keine vorgestellt. In diesem Artikel halten wir Sie auf dem Laufenden, was News und Gerüchte - insbesondere auf dem Transfermarkt - bei Schalke betrifft. Das Transferfenster ist in diesem Jahr bis einschließlich des 1. Septembers offen.

Schalke verabschiedet acht Spieler

Schalke hat sich von acht Spielern endgültig verabschiedet. Maya Yoshida, Alex Kral, Michael Frey, Eder Balanta, Jere Uronen, Alexander Schwolow sowie Moritz Jenz werden nicht mehr für die Königsblauen in der 2. Bundesliga auflaugen. Noch keine klare Positionierung gibt es bei Innenverteidiger Sepp van den Berg und Offensivmann Tim Skarke, die zuletzt ausgeliehen waren.

#S04 verabschiedet Profis: Moritz Jenz, @MayaYoshida3, Tom Krauß, @alexkralcz, Michael Frey, Éder Balanta, Jere Uronen & Alexander Schwolow



VIELEN DANK für euren Einsatz und alles Gute für eure Zukunft, Männer! — FC Schalke 04 (@s04) June 7, 2023

Schalke 04: Gerüchte um Donat Rrudhani

Donat Rrudhani wird nicht zum FC Schalke 04 wechseln. Zuletzt hatte es Gerüchte aus dem dem Kosovo gegeben, dass der Rechtsaußen von Young Boys Bern ein Königsblauer werden könnte. Eine Position, auf der Schalke schon Soichiro Kozuki und Kenan Karaman unter Vertrag stehen hat. Rrudhani hat in Bern allerdings noch Vertrag bis 2026 - und viel Ablösesumme kann Schalke nicht bezahlen. Leihgeschäfte sollen vermieden werden.

Reinhold Ranftl (mitte) spielt derzeit für Austria Wien. Foto: AFP

Bleibt Schalke-Leihgabe Reinhold Ranftl komplett in Wien?

Reinhold Ranftl steht eigentlich noch beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nach einer enttäuschenden Saison 21/22 wurde Ranftl jedoch in der abgelaufenen Spielzeit an Austria Wien verliehen. Dort konnte er überzeugen - und würde nun wohl auch gerne bei der Austria bleiben. „Letztendlich liegt es nicht an mir, es liegt an den beiden Vereinen, dass sie sich einigen." Stand jetzt ist für den 31-Jährigen klar: „Für mich bedeutet das, dass ich nächstes Jahr einen Vertrag auf Schalke habe", sagte Ranftl gegenüber Sky.

Alex Kral wechselt von Schalke zu Union Berlin

Alex Kral bleibt der Bundesliga erhalten. Der Mittelfeldspieler wechselt zum 1. FC Union Berlin. Das teilten die Köpenicker am Freitagmittag mit. Der 25-jährige stand in der vergangenen Saison beim FC Schalke 04 unter Vertrag, die ihn von Spartak Moskau ausgeliehen hatten. Den Abstieg mit Schalke konnte Kral aber nicht verhindern. In 29 Partien lief Kral für Schalke auf, er gab eine Vorlage. Bei den Königsblauen gehörte er zu den Leistungsträgern - früh war klar, dass eine Weiterverpflichtung in der 2. Bundesliga utopisch ist.

Simon Terodde geht weiter für Schalke 04 auf Torejagd. Foto: firo

Torjäger Simon Terodde bleibt Schalke doch erhalten

Diese Nachricht ist ein Hammer: Simon Terodde wird auch in der kommenden Saison für den FC Schalke 04 spielen. Die Königsblauen und der S04-Angreifer konnten sich nun doch auf eine weitere Zusammenarbeit einigen. Teroddes neuer Vertrag gilt insgesamt für drei Jahre. Allerdings ist der Kontrakt zweigeteilt - nach dem Ablauf jeder Saison wird die sportliche Leitung entscheiden, ob Terodde weiter für die Profis spielen soll oder den Verein in anderer Funktion unterstützt. Parallel dazu wird Terodde ein Trainee-Programm absolvieren und die Unterstützung des Klubs bei dem Erwerb von Trainerlizenzen bekommen. "Ich bin sehr froh, dass die Verantwortlichen noch einmal auf mich zugekommen sind und mir auch über die kommende Saison hinaus eine Perspektive aufgezeigt haben", sagt Terodde.

