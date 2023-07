Spelle. Der FC Schalke 04 hat sein erstes Testspiel in der neuen Saison mit 3:0 gewonnen. Im Fokus standen zwei Profis, die gar nicht mitgespielt haben.

Mit 3:0 (1:0) hat der FC Schalke 04 sein erstes Testspiel in der neuen Saison beim Nord-Regionalligisten SC Spelle-Venhaus gewonnen.

Im Mittelpunkt standen aber nicht nur das teilweise neu formierte Team um die vier externen Neuzugänge Bryan Lasme, Ron Schallenberg, Paul Seguin und Marius Müller, die alle eine Halbzeit lang ihr Debüt im Schalke-Trikot gegeben haben.

Fragen auch jenseits des Platzes bei Schalke 04

Denn abseits des Platzes interessierte natürlich weiterhin die Frage, wie es mit den abwanderungswilligen Marius Bülter und Rodrigo Zalazar weitergeht, die beide nicht am Ball waren. Der nur wenige Kilometer von Spelle aufgewachsene und noch verletzte Bülter war am Samstag im S04-Trainingskleidung im Stadion und hat fleißig Autogramme gegeben und für Selfies posiert. Zalazar hatte nach seinen Länderspielen mit Uruguay noch Urlaub.

Die letzten Autogramme im Schalke-Trikot? Marius Bülter am Rande des Testspiels in Spelle. Foto: firo

Hechelmann bestätigt Angebot für Zalazar

Dass einer der beiden Spieler nochmals im S04-Trikot ein Spiel bestreiten wird, scheint nach den Aussagen von Schalkes Sportdirektor Andrè Hechelmann von Samstag fraglich.

Denn erstmals bestätigte Hechelmann, dass es für den Mittelfeldspieler konkrete Angebote gibt. "Das ist korrekt. Es sind Angebote eingegangen. Auch da müssen wir uns erstmal grundsätzlich Gedanken machen", erklärte Hechelmann nach dem Spiel in Spelle.

Aber man sei erstmal dabei, diese zu prüfen. Und man sei in einer guten Verhandlungsposition. "Der 'Rodri' hat drei Jahre hier Vertrag. Wir sind erstmal total entspannt. Von daher gibt es noch keine Bewegung in irgendeine Richtung", sagte Hechelmann.

Mehr News zum FC Schalke 04:

Zuletzt war Zalazar immer wieder mit einem Wechsel nach Brasilien in Verbindung gebracht worden. Der FC São Paulo soll ebenso Interesse haben wie Vasco da Gama. Bisher hatte Schalke immer betont, dass es keine Offerten für Zalazar gebe. Das hat sich nun geändert.

Bei Bülters angestrebten Wechsel zur TSG Hoffenheim gibt dagegen weiterhin nichts zu vermelden: "Aus Hoffenheim gibt es auch noch nichts Neues. Wir sind weiterhin in Gesprächen. Schauen wir mal, was die neue Woche bringt", meinte Hechelmann. Stand jetzt müssten beide Stars mit ins Trainingslager nach Mittersill - solange weiter keine Bewegung in mögliche Transfers kommt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04