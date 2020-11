Schalke 04: Harit stürzt unter die 20-Millionen-Marke

Das Fußball-Portal Transfermarkt.de veröffentlicht am Donnerstag sein Update zu den Marktwerten aller Bundesliga-Spieler. Angesichts der ellenlangen Durststrecke des FC Schalke 04, der das Kunststück fertig gebracht hat, saisonübergreifend 24 Meisterschaftsspiele in Folge sieglos zu bleiben, sacken die Bewertungen der königsblauen Profis größtenteils nach unten.

Schalke 04: Bentaleb bleibt bei vier Millionen Euro

Das gilt allerdings nicht für Nabil Bentaleb, der an seinem 26. Geburtstag von Schalke 04 aus disziplinarischen Gründen vom Trainingsbetrieb suspendiert wurde. Der Mittelfeldspieler verharrt bei einem Marktwert von vier Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Dezember 2018 befand sich der algerische Nationalspieler auf seinem Bewertungs-Zenit, seinerzeit hatte sich sein Wert bei 20 Millionen Euro eingependelt. Schalke 04 hatte den technisch versierten Antreiber im August 2016 im Paket für rund 19 Millionen Euro aus Tottenham nach Gelsenkirchen geholt.

Bentaleb kennt den Marktwert-Verfall

„Dass Nabil Bentaleb ein guter Fußballer ist, steht außer Frage. Aber es ist eben so, dass Schalke 04 und er nicht zusammenpassen. Zu dieser Erkenntnis ist man mittlerweile gekommen. Mit 26 Jahren ist Bentaleb noch längst nicht am Ende seines Weges angekommen. Aber er steht jetzt an einem wichtigen Punkt in seiner Laufbahn. In der Vergangenheit hatte Bentaleb schon einiges an Marktwert-Verfall zu verkraften“, sagt Philipp Marquardt, Experte von Transfermarkt.de, im Gespräch mit dieser Zeitung. Marquardt: „Schalke hat viel Geld für Bentaleb ausgegeben. Letztlich fragt man sich natürlich: Warum funktioniert es nicht? Aber so etwas kommt im Fußball vor. Dann ist eine Trennung das Beste.“

Amine Harit, der genau wie Bentaleb suspendiert wurde und sich unter Co-Trainer-Anleitung fithalten soll, bis sich für ihn die Tür zur den S04-Profis wieder öffnet, wurde zuletzt mit 20 Millionen Euro Marktwert eingestuft. Nach der neuesten Experten-Analyse steht beim Dribbelkünstler, der zuletzt komplett seine Linie verloren hat, keine „2“ mehr im Preis-Ranking. „Sicherlich hat Harit gute fußballerische Anlagen, aber er hat sich bei Schalke 04 in Richtung Problemkind entwickelt und schwierige Charakterzüge gezeigt. Man darf auch nicht vergessen, dass bei ihm abseits des Platzes einiges passiert ist. Der Spieler hatte bei Schalke eine vielversprechende Startphase, aber er bringt es aktuell nicht auf den Platz“, analysiert Marquardt und stellt fest: „Insgesamt macht sich natürlich Schalkes lange sportliche Durststrecke in den Bewertungen bemerkbar.“

Schalke 04: Auch Ibisevics Bewertung sinkt

Vedad Ibisevic, der ablösefrei verpflichtet wurde und dem taumelnden Traditionsklub mit seiner Routine helfen sollte, bricht seine Zelte zum Jahresende bereits wieder ab. Der Vertrag wird vorzeitig aufgelöst. Ob der 36-Jährige, dessen Marktwert zuletzt bei einer Million Euro lag, noch einmal woanders in den Ring steigt, ist offen. „Auch sein Wert sinkt“, sagt Philipp Marquardt, „Ibisevic sollte bei Schalke eigentlich Verantwortung übernehmen, hat aber nicht viel gespielt. Sowohl der Verein als auch der Spieler hatten sich die Zusammenarbeit wohl anders vorgestellt. Zuletzt kam noch die Trainings-Auseinandersetzung mit Co-Trainer Naldo, das war vermutlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.“ Auf die Frage, ob Ibisevic noch für andere Vereine interessant werden kann, sagt der Transfermarkt-Experte: „Ich könnte mir vorstellen, dass es bei ihm schwierig wird. Vedad Ibisevic hat in seiner Laufbahn immer Ecken und Kanten gezeigt, eine klare Meinung vertreten. Für einen Kuschelkurs ist er definitiv nicht der Richtige.“